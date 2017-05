Évasion Air propose la liberté totale à prix abordable

Une balade dans les airs avec le vent dans le visage. Une vue imprenable de la baie des Chaleurs et de ses nombreux recoins. Un sentiment de liberté totale accompagné d’une petite dose d’adrénaline.

Un deltaplane motorisé biplace. Voilà la nouvelle sensation qui vient de se poser chez Évasion Air à Charlo. Initialement acheté pour le combler le désir de s’amuser d’un des membres de l’entreprise, le petit ultraléger servira plutôt à donner des cours de pilotage.

Notant l’absence d’une école de pilotage pour ce type d’appareil dans le nord de la province – et même dans l’est du pays en général –, le directeur des opérations chez Évasion Air, Clément Nadeau, y a vu une opportunité d’accroître son offre de service.

«On voulait s’amuser, puis on s’est aperçu que beaucoup de personnes semblaient intriguées par l’appareil et intéressées à vouloir en piloter un. On s’est dit pourquoi ne pas l’enseigner», indique M. Nadeau.

Car comme c’est le cas pour les autres engins à moteur, piloter un ultraléger requiert un permis.

«C’est cinq heures de formations, mais je ne crois pas que ce soit suffisant pour que les gens puissent acquérir tout ce dont ils ont besoin afin de faire fonctionner cet appareil de façon sécuritaire», explique M. Nadeau.

Avec son cours de pilotage, le professionnel de l’aviation veut encadrer les gens plus longtemps.

«C’est un appareil très simple à piloter. On met les gaz et on utilise le guidon pour se diriger. Cela dit, il y a quand même plusieurs subtilités, comme pour tout autre engin. On veut donc permettre aux amateurs de côtoyer des instructeurs qualifiés pour en apprendre davantage et réduire le nombre d’accidents», ajoute-t-il.

Pierre Levesque est l’un des quatre instructeurs de la boîte. Sa passion pour ce type d’engin ne date pas d’hier.

«Dans les années 1980 et 1990, nous étions plusieurs propriétaires qui avaient de petits ultralégers comme ça. On partait en randonnée dans les airs, comme d’autres partent en randonnée en VTT. On longeait les plages, les rivières. Puis l’économie a mal tourné. Des gens sont partis. Moi j’ai toujours continué à voler, j’adore ça. Il y a encore quelques personnes qui en ont, mais ce serait très plaisant d’en avoir beaucoup plus. C’est encore trop peu connu pour le plaisir que ça rapporte. Il faut seulement faire découvrir ça aux gens, surtout que le coin ici est l’un des plus beaux endroits pour voler. On a la mer, des montagnes, des rivières, la forêt… C’est un vrai paradis vu d’en haut», dit-il.

Une fois les adeptes formés, il espère en effet qu’une petite communauté d’adeptes verra le jour et qu’ils se procureront des appareils afin de former un club.

«Ce qui est bien avec ces appareils, c’est que tu n’as pas besoin de soumettre un plan de vol avant de décoller. C’est beaucoup moins contraignant qu’un avion. En plus, tu n’as pas besoin d’une véritable piste. Tu peux atterrir sur une plage, dans un champ, etc.», souligne M. Nadeau, notant qu’il aimerait d’ailleurs développer une petite piste en gazon près de l’aéroport.

Un loisir inaccessible pour M. et Mme Tout-le-monde?

«Pas du tout. C’est plutôt abordable, rétorque Pierre Levesque. Je dis toujours que c’est un loisir qui s’apparente beaucoup à la pratique de la motocyclette l’été ou de la motoneige l’hiver», ajoute-t-il en riant.

«Financièrement, un deltaplane ce n’est pas un avion. Ça coûte beaucoup moins cher à acheter ainsi qu’à entretenir. Il y en a pour tous les prix, c’est certain. Quelqu’un qui déciderait de s’en acheter un plutôt qu’une motoneige ou une motocyclette serait très bien équipé pour le même prix. Et ce qu’il y a de mieux avec un ultraléger, c’est que tu peux t’en servir durant les quatre saisons. Au lieu des pneus, tu peux installer des skis et même des flotteurs», mentionne le pilote.

Les cours devraient débuter d’ici quelques semaines.

La compagnie Évasion Air s’est doté d’un deltaplane motorisé à deux places à partir duquel il offrira des cours de pilotage. – Acadie Nouvelles: Jean-François Boisvert

Toujours en évolution

La compagnie Évasion Air est constamment à l’affût de nouveautés à ajouter à sa gamme de services. En plus de son service aérien – tel que les vols privés ou à destination de Montréal et Gatineau – la petite compagnie restigouchoise propose également des cours de pilotage d’avion.

Dernièrement, elle a ajouté une composante d’entretien d’appareils et elle travaille à développer un service de peinture. Évasion Air a même établi un partenariat avec une pourvoirie de l’île d’Anticosti afin d’offrir des forfaits de chasse au chevreuil.

«On veut faire un peu de tout en aviation qui n’est pas déjà pris ou peu exploité dans la région. On a encore beaucoup d’idées en tête afin de doubler, voire de tripler la taille de la compagnie. On a actuellement une vingtaine d’employés, mais on pourrait atteindre la centaine, j’en suis persuadé. On a un bel aéroport ici avec un potentiel énorme et nous, ce qu’on veut, c’est de le développer et de créer des emplois dans notre région», indique-t-il.