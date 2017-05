L’Acadie Nouvelle récolte plusieurs prix et nominations

Le temps de la récolte est déjà arrivé à L’Acadie Nouvelle. Le journal a remporté plusieurs prix et a obtenu de nombreuses nominations au cours des derniers jours.

Robert Lagacé a reçu un prix d’excellence de la National Boxing Authority (NBA) pour l’ensemble de sa carrière.

Patrice Côté a été cité pour un Prix de journalisme de l’Atlantique dans la catégorie «Sports reporting» pour une série de reportages sur le Titan d’Acadie-Bathurst. Le nom du gagnant sera dévoilé le 6 mai, à Saint-Jean, Terre-Neuve.

Pascal Raiche-Nogue a obtenu une 2e position dans la catégorie «Meilleur chroniqueur» au concours des Journaux régionaux canadiens.

Razzia

L’équipe de marketing du journal a fait une razzia lors de la remise des «Prix idée de génie» des Journaux régionaux canadiens. L’Acadie Nouvelle a remporté les 1re et 3e positions dans la catégorie «Marketing et promotion dans les journaux»; les 2e et 3e positions dans la catégorie «Campagne promotionnelle»; la 1re position «Publicité imprimée»; les 1re et 2e positions «Cahiers spéciaux»; la 1re position «Magazine»; et les 2e et 3e positions «Innovation d’impression».

Journaux Atlantique

L’Acadie Nouvelle compte plusieurs finalistes au concours «Better Newspapers Competition» de Journaux Atlantique:

Anthony Doiron est en lice pour le prix «Outstanding Investigative Story» pour un dossier sur le non-respect des espaces de stationnement pour personnes handicapées.

Sébastien Lachance est sur les rangs dans la catégorie «Outstanding Sports Story» pour un reportage sur la suspension controversée d’une jeune hockeyeuse du Nord-Ouest.

Céleste Godin est en nomination dans la catégorie «Outstanding Local Columnist».

Gaétan Chiasson tentera de mériter le prix «Outstanding Online innovation» pour la section web ETC.

Véronik Brazeau a été sélectionnée dans les catégorie «Outstanding Brand Builer» et «Outstanding Circulation promotion».

Marc-André Cormier a été retenu dans la catégorie «Outstanding New Revenue Idea».

Les prix seront remis le 3 juin à Halifax.