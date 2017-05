Netflix ajoutera plus d’avertissements à la série controversée «13 Reason Why»

Katherine Langford dans le rôle de Hannah Baker pour la série 13 Reasons Why de Netflix. - Gracieuseté

Le service vidéo en ligne Netflix a réagi aux critiques sur sa controversée série «13 Reason Why» (Treize raisons) en ajoutant plus d’avertissements à l’endroit des internautes sur la présence de contenu controversé.

Le drame de 13 épisodes, coproduit par la chanteuse et actrice Selena Gomez, est inspiré d’un roman pour adolescents écrit par Jay Asher, qui raconte l’histoire d’une élève qui s’enlève la vie et qui laisse derrière elle treize cassettes audio expliquant les événements ayant mené à sa mort – dont une agression sexuelle, l’abus de drogues et l’intimidation.

La série est classée «TV-MA», ce qui signifie que les téléspectateurs sont avertis du contenu explicite. Des experts spécialisés en santé mentale réclamaient plus d’avertissements.

Netflix a annoncé lundi qu’il avait ajouté plus d’avertissements avant le premier épisode. Le service dit aussi avoir « renforcé le message » et les communications sur les ressources existantes pour les personnes ayant besoin d’aide dans les épisodes qui abordent des sujets délicats.