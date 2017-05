153 000 cigarettes illégales dans le Nord-Ouest

Une saisie de 153 000 cigarettes illégales a été réalisée samedi soir dernier dans le nord et l’ouest du Nouveau-Brunswick par des agents de la GRC et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique de la province.

Les cigarettes ont été saisies lors d’un contrôle routier à Saint-Jacques et de l’exécution simultanée de trois mandats de perquisition à Grand-Sault, Sainte-Anne-de-Madawaska et New Denmark. La valeur en impôt provincial des cigarettes saisies est d’environ 39 000 $.

Un somme en argent et un véhicule ont également été saisis.

Trois hommes qui ont été arrêtés devraient comparaître devant la Cour provinciale à Edmundston à une date ultérieure. L’enquête se poursuit.