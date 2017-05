Saisie à Bathurst: deux hommes accusés

Les policiers de Bathurst ont procédé à une saisie après avoir intercepté un véhicule à la suite d’une infraction au code de la route sur l’avenue Miramichi, près de l’ancien quai de Bathurst Est.

Une centaine de pilules de méthamphétamine, 1,5 once de marijuana et un poing américain ont été découverts à l’intérieur du véhicule. La valeur estimée des drogues est d’environ 1500 $.

Un homme de Bathurst, âgé de 23 ans, a été accusé de possession d’une substance contrôlée dans le but d’en faire le trafic et de transport d’une arme dissimulée. Un individu de Big River, âgé de 17 ans, a été accusé de possession d’une substance contrôlée et de bris de probation.

Les autres occupants, une femme de Dunlop et une autre de Bathurst, n’ont pas été accusées