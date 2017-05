Des adoptions qui sauvent la vie des enfants plus âgés

Une part de surprise a permis à Denis, Eveline et Nico de devenir frères et soeurs. - Gracieuseté

L’adoption n’était pas un plan de vie pour Florence Caissie de Bathurst et son conjoint René Lanteigne. Avec leur fille biologique et leurs deux garçons adoptés, ils forment aujourd’hui une famille comme les autres.

«C’était une aventure non planifiée, une surprise», raconte Florence.

Leur fille Eveline fréquentait la même halte scolaire qu’un jeune garçon sans famille.

«Quand mon conjoint l’a rencontré, il a remarqué une ressemblance physique. La responsable de sa famille d’accueil qui était là lui a dit que c’était un garçon qui cherchait des parents.»

Quelques jours plus tard, le couple se lançait dans les démarches pour adopter Denis, âgé de sept ans. Dans leur cas, le processus d’adoption a duré moins de huit mois. «On se considère très chanceux», reconnaît Florence.

L’adaptation n’a pas été simple, Denis a eu un vécu difficile. «Il avait des difficultés à parler, il ne pouvait pas être intégré à sa classe parce qu’il avait une peur dramatique d’être abandonné», explique la mère adoptive.

«Chaque fois qu’il voyait des adultes, il les appelait Papa et Maman. C’était un manque, il voulait appartenir à une famille.»

Deux ans plus tard, le couple tombe sur une annonce dans les pages de l’Acadie Nouvelle indiquant que de jeunes adolescents sont toujours à la recherche d’un foyer. Après plusieurs échanges avec les services sociaux, Florence et René décident de rencontrer Nico, 11 ans.

Le premier contact se fait dans un restaurant, à l’insu du jeune. Un peu plus tard, Nico découvre la famille qui souhaite l’accueillir en feuilletant un album photo. Il accepte très vite de les rejoindre.

«Pour lui c’est tellement important d’avoir son chez-soi. C’était la première fois qu’il avait une chambre qui lui était dédiée», se souvient Florence Caissie.

«À cet âge, les enfants sont très pressés d’être adoptés, ils ont un besoin d’ancrage. Pour eux c’est essentiel d’avoir des personnes qu’ils peuvent appeler “Maman” et “Papa”. Ils se sont promenés dans plusieurs familles d’accueil, ils veulent savoir qu’on va être là pour eux, pour toujours. Une fois qu’ils se sentent aimés, tout se débloque. C’est beau de voir la transformation.»

Avec de la patience, du temps et de l’amour, le couple a offert un équilibre à Denis et à Nico. Les deux «coups de foudre» de Florence sont aujourd’hui de jeunes adultes de 19 et de 21 ans qui ont trouvé une famille pour la vie.

À sa majorité, Denis a finalement rencontré sa mère biologique. «Elle nous a dit: “il est devenu le fils que j’aurais aimé qu’il soit”», souffle la maman adoptive.

«Ça n’a pas toujours été facile, mais quand je vois les autres familles qui ont des enfants biologiques du même âge que les miens, je me rends compte qu’on vit les mêmes choses. Pour eux, Évelyne c’est leur soeur à part entière»

«Quand on est tous les cinq, c’est comme si on les avait eus depuis la naissance. C’est sûr que ça nous manque, j’aurais aimé les avoir quand ils étaient bébés, mais on est tellement contents de voir ce qu’ils sont devenus depuis qu’on les a que ça compense. Pour un couple qui a de l’amour et du temps à donner, c’est incroyable la richesse que ces enfants peuvent leur apporter.»

Des couples confrontés à des années d’attente

Alors que près de 400 enfants sont toujours en attente d’une famille permanente, 36% de ceux qui souhaitent adopter ont suivi le processus pendant plus de quatre ans.

Les candidats à l’adoption sont soumis à un processus de sélection rigoureux au Nouveau-Brunswick. Finances, casier judiciaire, références de l’entourage, entretiens, visites à domicile, toute leur vie est examinée par les employés du ministère du Développement social.

De la réception du dossier jusqu’au placement de l’enfant, les étapes vers l’adoption constituent un parcours laborieux et parfois interminable.

La Fondation pour l’Adoption du Nouveau-Brunswick a tenté de mieux comprendre ce problème. Un sondage a été mené d’avril à juillet auprès de 121 répondants qui ont adopté ou qui vivaient le processus d’adoption.

Le constat, 36% des sondés affirment que les démarches ont duré plus de quatre ans. Les temps d’attente varient selon les régions, car les employés du ministère tentent de garder l’enfant dans son environnement.

Ce délai peut être bien plus long dans le cas d’une adoption d’enfants en bas âge et certains demandeurs abandonnent parfois en cours de route.

La plupart des parents rêvent d’adopter un bambin. Près de 80% des répondants étaient ouverts à l’idée d’adopter des enfants âgés de 6 ans et moins, mais seulement 15% se disaient prêts à accueillir des enfants âgés de plus de 12 ans.

Or, 60% des enfants qui entrent sur la liste d’adoption sont des jeunes de 11 ans et plus. Ainsi, des dizaines de jeunes excèdent chaque année l’âge pour être pris en charge, et ce, avant d’avoir trouvé une famille.

«On doit s’assurer de mettre les ressources pour que les gens sachent que beaucoup d’adolescents ont besoin de parents. On voit qu’on a un rôle d’éducation à jouer, on doit expliquer les joies que les enfants de cet âge-là peuvent nous procurer», insiste Monica Gaudet, membre de la Fondation pour l’Adoption du Nouveau-Brunswick.

Le sondage révèle qu’une bonne partie des familles sont ouvertes à l’idée d’ouvrir leur foyer à des enfants ayant des besoins spéciaux, qu’ils aient des antécédents d’abus sexuels (50%), qu’ils souffrent d’une incapacité physique (40%) ou qu’ils soient victimes de retards d’apprentissage (62%).

«Ces enfants n’ont pas eu un vécu facile. Les défis sont variés, exposition prénatale à l’alcool, trouble d’apprentissage, problèmes d’attachement…», note Monica Gaudet.

La majorité des sondés se disent ouverts à l’idée d’adopter deux enfants d’une même famille (77,8%) et près du tiers (28,7%) seraient prêts à en adopter trois.

Les couples avaient la possibilité d’exprimer leur ressenti vis-à-vis du processus d’adoption et de soumettre leurs suggestions. La Fondation n’a pas rendu ces commentaires publics, mais elle les a transmis au ministère du Développement social.

Elle recommande au ministère que chaque bureau régional les ressources adéquates et que le processus d’adoption soit le même partout dans la province, quelque soit la région dans laquelle résident ceux qui présentent leur demande.