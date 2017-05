Le FestiVin ira à la rencontre de son public

La présidente du FestiVin, Barbara Lanteigne (entourée de Marc Barbour, porte-parole d’Alcool NB, et de Mario Griffin), indique que la manifestation est le deuxième plus important rendez-vous du genre au Nouveau-Brunswick après le Salon du vin de Moncton. - Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Le FestiVin se déroulera du 26 mai au 3 juin. Nouveauté de cette année, les séminaires ne se dérouleront plus seulement à Caraquet, mais dans les principales villes de la Péninsule (Shippagan, Paquetville, Lamèque et Tracadie).

«C’est important pour nous d’aller à la rencontre du public. C’est aussi l’occasion de faire connaître les restaurants de la région», explique Barbara Lanteigne, la présidente du festival.

En cette année du 150e anniversaire de la Confédération, les vins canadiens seront plus présents que les fois précédentes.

«Ce 150e est un événement qui mérite d’être souligné. Notre industrie viticole est certes plus jeune que l’industrie européenne, mais elle se démarque depuis les années 1990 par sa qualité. Les vins canadiens ne sont plus de la piquette», assure Mario Griffin.

Le 28 mai, au Kabernet Gourmet-Pub de Lamèque, le spécialiste et blogueur animera une soirée gastronomique sur ces cépages.

«J’en ai sélectionné quelques-uns de Niagara, en Ontario, d’Okanagan, en Colombie-Britannique, et de la maison Benjamin Bridge, en Nouvelle-Écosse. Je les présenterai ce soir-là.»

La programmation du prochain FestiVin comprend une dizaine de rendez-vous.

«La soirée prestige du 1er juin est l’événement phare», annonce Mario Griffin.

Le champagne sera à l’honneur ce jour-là. Le sommelier Guénaël Revel, dit Monsieur Bulles, fera découvrir aux convives les plus belles bouteilles de la prestigieuse maison Moët et Chandon, pendant un repas concocté par le chef Benjamin Cormier et Michel Savoie, propriétaire du restaurant de Moncton, Les Brumes du Coude.

Le festival se terminera par un week-end de dégustations, au Carrefour de la mer à Caraquet.

Les billets pour les séminaires seront mis en vente jeudi, à partir de 11h, via le réseau de billetterie Accès. Certaines activités ont un nombre de places limitées.

Le détail de la programmation de ce 21e FestiVin est consultable sur le site internet www.festivincaraquet.ca.