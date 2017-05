Institut Memramcook: le comité de sauvegarde soumet ses recommandations

L’institut de Memramcook est peut-être sauvé, mais il faut maintenant déterminer la teneur des rénovations. Les membres du comité Vive le Collège St-Joseph ont soumis leurs recommandations aux élus municipaux, lundi soir.

Pierre Roy voit grand. L’Institut de Memramcook a tout ce qu’il faut pour devenir le centre de services et d’espaces communautaires pour les citoyens du village.

En intégrant des organismes à but non lucratif, des entreprises du secteur privé et des services publics, l’édifice patrimonial deviendrait à la fois un moteur économique et une source d’attraits pour les nouvelles familles, explique le directeur de l’école Abbey-Landry

«On sait que le facteur qui motive les gens à s’installer dans une région plutôt qu’une autre c’est l’ensemble des services disponibles. En ce sens, la Place du Vieux Collège aiderait grandement la croissance de notre beau village.»

Le gouvernement libéral de Brian Gallant a surpris tout le monde le 7 février en annonçant un investissement historique de 25 millions $ pour la sauvegarde de l’Institut de Memramcook. Cet argent sera dépensé au cours des quatre prochaines années pour la préservation de l’ancien Collège Saint-Joseph.

En janvier, l’Acadie Nouvelle révélait en exclusivité le contenu d’un document de recommandation du Groupe de travail ad hoc de l’Institut de Memramcook, qui serait rebaptisé Place du Vieux Collège.

L’espace total du complexe passerait de 165 000 carrés à 92 000. Le hangar à bois, l’Édifice Belcourt et l’aile ouest du bâtiment principal seraient tous démolis en raison de coûts de réparations jugés trop élevés.

Une foule de services seraient intégrés dans l’édifice patrimonial, dont des bureaux des gouvernements fédéral et provincial, des appartements du troisième âge, une garderie, et même un café.

Fredericton a embauché un consultant pour entamer les démarches. Ce dernier attend maintenant que la municipalité lui communique ses attentes, par exemple, sur le mode de gestion de l’édifice, l’espace qu’elle souhaite avoir pour ses services et le prix au pied carré qui sera proposé aux locataires.

Près de 12 000 pieds carrés seront réservés à l’Ancienne Chapelle. Les coûts qui y seront associés doivent également être négociés auprès du gouvernement.

Il reste encore beaucoup de travail à faire, dit Pierre Roy, mais le pire est passé.

«Nous n’aurons pas une deuxième chance de faire ceci. Nous devons faire notre travail du mieux que nous le pouvons pour nous assurer d’avoir un centre fait sur mesure et qui répond à nos besoins d’aujourd’hui et d’une municipalité qui grossit.»

Le conseil municipal de la belle vallée a souhaité attendre à une réunion ultérieure avant de se prononcer sur les recommandations. La prochaine réunion régulière du conseil aura lieu le 22 mai à 18h.

Les élus se prononceront sur les recommandations à une date ultérieure. – Acadie Nouvelle : Anthony Doiron

Bref historique

Le collège Saint-Joseph a été fondé en 1864 par le père Camille Lefebvre, de la congrégation de Saint-Croix. Juché sur la butte à Pétard, en plein cœur de Memramcook, l’édifice devient la première institution d’éducation postsecondaire francophone en Acadie.

Il est considéré par plusieurs comme un des symboles de l’entrée du peuple acadien dans la modernité.

En 1963, le Collège Saint-Joseph s’est associé à l’Université de Moncton, alors nouvellement fondée. Le campus de Memramcook a fermé ses portes neuf ans plus tard, laissant comme seul occupant l’Institut de Memramcook, une école de langue jumelée à un hôtel qui y avait été emménagé en 1966.

Les locaux n’ont cessé de changer de locataires jusqu’à la faillite de l’organisme qui administrait l’édifice, en 2013. Le gouvernement provincial conservateur de l’époque en a hérité la charge, avant de tenter de le vendre. À ce moment, plus de 550 000$ en fonds publics avaient été engloutis pour en assurer le fonctionnement.

En 2015, sous l’égide des libéraux, un comité de travail provincial sur l’avenir de l’Institut de Memramcook a été mis sur pieds. Un document de recommandations a été présenté au gouvernement en avril 2016.