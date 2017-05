Une ministre dénonce les propos sexistes de députés de l’opposition

La ministre des Aînés et des Soins de longue durée, Lisa Harris. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Une ministre du gouvernement provincial accuse des députés de l’opposition de faire preuve de sexisme à son égard.

Lisa Harris a pris la parole à l’Assemblée législative, mardi, pour dénoncer les commentaires de trois députés du Parti progressiste-conservateur.

Mme Harris a affirmé qu’elle et sa collègue Cathy Rogers avaient fait l’objet de commentaires inappropriés de la part des députés Kirk MacDonald, Bruce Fitch et Stewart Fairgrieve au cours des trois dernières années.

«Nous avons le droit d’être ici et de faire le travail pour lequel nous avons été élues sans nous faire intimider, harceler et rabaisser par qui que ce soit», a déclaré la ministre des Aînés et des Soins de longues durées.

Lisa Harris a cité en chambre certains des commentaires émis les députés de l’opposition en comité.

«J’ai toujours senti qu’il y avait quelque chose de spécial entre nous et je sais que vous le sentez aussi», a dit Mme Harris en citant les propos de Kirk MacDonald.

«Je ne veux pas vous faire rougir ou quoi que ce soit, mais votre CV est impressionnant. Nous aurons peut-être d’autres discussions en tête à tête à ce sujet. J’ai hâte à ces discussions parce que c’est un CV impressionnant», a-t-elle poursuivi en lisant le journal des débats.

«Les mots suffisent difficilement pour décrire le malaise qui m’a envahi instantanément. Une douleur profonde à l’intérieur de moi qui m’a levé le coeur et qui m’a presque fait fondre en larme», a raconté Lisa Harris.

Après avoir subi les railleries des députés de l’opposition alors qu’elle était la vice-présidente de l’Assemblée législative l’an dernier, Lisa Harris s’était adressée une première fois aux médias pour dénoncer la situation.

Le député Bruce Fitch l’avait alors accusé en chambre de «nuire à son genre» en raison de cette sortie, a-t-elle rappelé, mardi.

À la suite des remarques de MM. MacDonald et Fitch, Mme Harris avait écrit au chef de l’opposition officielle, Blaine Higgs, pour lui demander de rappeler ses députés à l’ordre.

M. Higgs avait répondu à sa missive en s’excusant «sans réserve» pour les commentaires de ses députés.

«Je vais discuter de cette situation avec mon caucus en entier pour leur communiquer mes attentes selon lesquelles le sexisme n’a aucune place dans mon parti, dans l’Assemblée et dans notre province», avait-il écrit dans une lettre qu’il a partagée avec la presse.

C’est un commentaire du député Stewart Fairgrieve à l’endroit de la ministre des Finances, Cathy Rogers, qui a provoqué la sortie de Lisa Harris, mardi.

En parlant à Mme Rogers des nombreuses hausses de taxes décrétées par son gouvernement, M. Fairgrieve a fait allusion à la reine Marie-Antoinette qui a été guillotinée durant la Révolution française.

Blaine Higgs a réagi en disant que les propos de M. Fairgrieve étaient «inappropriés».

«Ces commentaires n’ont pas leur place et nous allons en discuter (au caucus) pour nous assurer de faire mieux», a-t-il dit.

«Que ça soit fait avec malice ou sans vraiment y penser, ça ne fait pas de différence. C’est inacceptable.»

M. Higgs s’est cependant dit «surpris» par la décision de Lisa Harris de ramener sur le tapis des événements pour lesquels il s’était déjà excusé immédiatement après avoir reçu sa lettre au début du mois.

Le chef de l’opposition officielle aurait préféré que la ministre s’adresse directement à lui au lieu de soulever la question à l’Assemblée.

«Je pense que la seule façon de régler véritablement un problème, c’est évidemment en en parlant, mais lors d’une discussion un à un.»

Blaine Higgs a confié être en contact avec une experte sur les questions féminines pour épauler son parti dans ses discussions sur le sexisme.

Les députés MacDonald, Fitch et Fairgrieve n’ont pas répondu aux questions des médias.