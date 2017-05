Nouveau Colisée: dépassement de coûts de 8,7 millions $

De nouveaux dessins du futur centre multifonctionnel de Moncton ont été présentés lundi soir lors d’une mise à jour sur le projet.

Les 8500 sièges du complexe seront rouges, noirs et gris. Le choix des couleurs a été soumis aux conseillers avant d’être approuvé.

Le design de l’entrée principale et des suites de luxe a également été dévoilé.

Un plan de transport pour l’accès au site sera rendu public le mois prochain, en réponse aux inquiétudes de nombreux résidants quant à l’absence de stationnement aux abords du complexe.

Sur le plan des finances, le coût d’achat du terrain et de la construction du centre est évalué à 104 205 000 millions $.

Quelque 4,3 millions $ supplémentaires seront dédiés à l’aménagement de l’esplanade qui inclut une patinoire, une scène, un parc et une place publique.

Le projet d’esplanade proposé par Bird Construction ne devait coûter que de 629 555$, et se limitait à une base de béton et quelques arbres. La municipalité a vu plus grand depuis et le conseil a approuvé l’ajout d’«extras».

Pour réduire la note, la Ville peut compter sur un crédit de Bird Construction (629 555 $) et une contribution de 1 million $ de la part d’une entreprise privée dont l’identité n’a pas été dévoilée.

Des travaux de stabilisation et de décontamination du sol et l’ajout de systèmes souterrains de rétention d’eau n’avaient pas été planifiés et alourdissent la facture de 4,8 millions $.

En comptant les coûts imprévus, le nouveau projet de l’esplanade et les frais de planification, l’ensemble du mégaprojet se chiffre à 112 978 773$. Il s’agit d’un écart de plus de 8,7 millions $ par rapport au budget initial.

«Tous ces écarts sont des coûts qui ont déjà été approuvés par le conseil lors des trois dernières années. Les conseillers n’ont rien approuvé de nouveau lundi, ce sont des éléments qui étaient connus», assure Isabelle LeBlanc, la directrice des communications de la Ville de Moncton.