Un bébé sauvé de justesse par un policier à Bathurst

Marc Antoine Boivin et Camie Basque chérissent leur bébé Mickaël, qui doit la vie à la rapidité de l'intervention du policier Karl Hachey - Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

Les parents de Mickaël, né le 14 avril, ont eu la peur de leur vie, dimanche. Ils ont cru perdre leur nourrisson, qui avait cessé de respirer. C’était sans compter la rapidité d’intervention et le sang-froid de Karl Hachey, un membre de la Force policière de Bathurst.

Camie Basque et Marc-Antoine Boivin, des résidants de Bathurst, sont encore sous le coup de l’émotion. Il y a de quoi.

Dimanche matin, à leur domicile, la maman venait de donner à boire à Mickaël. Elle le tenait encore dans ses bras lorsqu’elle a remarqué qu’il changeait de couleur.

«J’ai réalisé qu’il devenait tout bleu. Le contour de ses lèvres était bleu. J’ai vérifié s’il respirait et aucun air ne passait. J’ai paniqué. Je pleurais.»

Elle a alerté le papa qui jouait dans la cour avec leur fils aîné, âgé de deux ans et demi. Entendant ses cris, il est rentré en quatrième vitesse et a immédiatement composé le 911. Il était aux alentours de 11h40.

«J’ai demandé comment faire le CPR (réanimation cardio-pulmonaire) sur un bébé. Ils m’ont dit de souffler jusqu’à ce que je sente sa poitrine monter un peu. Je lui ai fait du bouche-à-bouche jusqu’à ce que le policier arrive. Je soufflais cinq fois et j’arrêtais un peu. J’ai dû faire ça 25 fois. Il était gris de la tête jusqu’au bout des orteils. J’étais convaincu qu’il était mort, mais je n’aurais pas arrêté jusqu’à ce que l’ambulance soit là», affirme le père.

Le premier intervenant d’urgence fut le sergent Karl Hachey. Il s’est rendu sur les lieux en moins de trois minutes et a pris la relève.

«Il a continué le bouche-à-bouche et a fait un massage cardiaque à Mickaël, qui a recommencé à respirer. Quand je l’ai entendu tousser, c’est comme si on avait enlevé 50 lb de mes épaules», image Marc-Antoine.

Les ambulanciers sont intervenus peu de temps après et ont transporté le nouveau-né à l’hôpital de Bathurst.

Né à terme, Mickaël a déjà fait plusieurs allers-retours au centre hospitalier. Il avait attrapé le virus respiratoire syncytial, qui infecte les poumons et les voies respiratoires.

«Il ne respirait pas beaucoup à la naissance et l’hôpital l’a gardé en observation pendant 36 heures. J’y suis retournée trois fois de suite avec lui, parce que je trouvais qu’il était beaucoup congestionné. La troisième fois, ils l’ont admis. Il est resté deux jours et c’est arrivé le lendemain de sa sortie», mentionne la maman.

Les Basque-Boivin ont un nouveau héros dans leur entourage: Karl Hachey, et par extension, la profession qu’il représente.

Marc-Antoine Boivin, qui a déjà eu, plus jeune, des démêlés avec les forces de l’ordre, n’était pourtant pas un de leurs admirateurs. Sa perception des policiers a changé le 30 avril.

«Je ne parlerai plus jamais en mal d’un policier de ma vie. Il a sauvé mon enfant», dit-il avec reconnaissance.

Dès le lendemain de cette mésaventure qui aurait pu être fatale, ils ont tenu à remercier M. Hachey.

«Nous ne l’oublierons jamais. Sans lui, notre fils ne serait peut-être même plus avec nous. Il est arrivé en courant et n’a pas hésité une seconde. Beaucoup de gens critiquent les policiers, mais après ce que j’ai vécu, je peux dire qu’ils sont là pour nous servir et nous protéger», exprime la jeune mère de famille.

Bébé Mickaël est encore hospitalisé, après avoir passé deux jours aux soins intensifs. Il respire maintenant par lui-même. Quand il recevra son congé, les parents ont déjà prévu de l’amener au poste de police pour immortaliser sur image leur garçon à côté de son sauveur.

Camie a également l’intention de prendre un cours de secourisme et son compagnon veut aussi faire une mise à jour de ses connaissances dans ce domaine qui remontent à une décennie.