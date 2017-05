Décès au pénitencier de Dorchester: Service correctionnel du Canada blâmé

Le rapport d’un enquêteur chargé de faire la lumière sur les circonstances entourant le décès d’un détenu au pénitencier de Dorchester en mai 2015 blâme sévèrement le Service correctionnel du Canada.

Le pénitencier de Dorchester est un établissement à sécurité moyenne et minimale situé près de Memramcook. Il peut accueillir jusqu’à 644 détenus.

Dans un rapport présenté mardi au Parlement d’Ottawa, l’enquêteur Ivan Zinger a indiqué que le décès de Matthew Ryan Hines, de Sydney au Cap-Breton, alors qu’il était sous la garde du Service correctionnel du Canada était évitable.

«Au cours d’une rencontre brève, mais fatale, le personnel correctionnel n’a pas su reconnaître l’urgence médicale ni intervenir en temps opportun et de façon compétente après avoir utilisé plusieurs fois une force physique et chimique qui n’était pas nécessaire ni appropriée», écrit l’enquêteur dans son rapport.

M. Zinger a formulé dix recommandations, dont plusieurs visent à régler des lacunes jugées systémiques dans la façon dont le Service correctionnel du Canada reconnaît les cas d’urgence médicale et de détresse mentale et intervient.

Selon les conclusions de l’enquête menée par Ivan Zinger, l’utilisation répétée de gaz poivré, même lorsque Matthew Ryan Hines était pleinement maîtrisé par les nombreux agents sur place, semble avoir contribué à l’aggravation rapide de la condition médicale du détenu, puis à son décès des suites d’une asphyxie aiguë liée à un œdème pulmonaire.

L’enquêteur blâme également le Service correctionnel du Canada qui a d’abord fourni des renseignements trompeurs et incomplets au public et à la famille du détenu de 33 ans au sujet de la cause et des circonstances du décès.

L’auteur du rapport relève qu’une enquête interne avait permis de relever 21 violations des lois et des politiques par le personnel de l’institution carcérale au cours de l’intervention.

«Dans le cas présent, tout ce qui pouvait mal tourner dans une intervention avec recours à la force a effectivement mal tourné. Les mesures disciplinaires prises par la suite se sont révélées fondamentalement déficientes et dans l’intérêt du Service», juge Ivan Zinger.