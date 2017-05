EXCLUSIF – Étudiants à besoins spéciaux: l’U de M est passée de 15 à 250 inscriptions

Les étudiants avec incapacité physique et neurologique sont de plus en plus nombreux à poursuivre des études postsecondaires. Alors qu’ils étaient 15 à l’Université de Moncton au tournant du millénaire, ils sont aujourd’hui plus de 250.

Noah Dugas a 16 ans. Comme la plupart des adolescents de son âge, il se questionne sur son avenir. Les chiffres n’ont jamais eu de mystère pour lui. Il considère poursuivre ses études à l’université, en mathématique ou en science.

Noah est atteint de dystrophie musculaire.

Il se déplace à l’aide d’un fauteuil roulant à base motrice et doit compter sur l’aide des autres pour se nourrir, se vêtir et pour ses soins personnels. À l’école, il a droit à un coup de pouce d’une assistante à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe.

Ce service lui est fourni par le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick.

Une fois sorti du système scolaire publique, il devra se débrouiller pour trouver les ressources nécessaires s’il souhaite intégrer une institution postsecondaire. Luc Dugas, père de Noah, s’inquiète.

«La personne qui va l’accompagner, ça va être son travail à temps plein. C’est certain que ça va nous coûter beaucoup d’argent si on doit tout payer de notre poche. Je sais que Noah est capable de réussir, mais je ne sais pas comment on va s’y prendre pour trouver les fonds.»

Une nouvelle réalité

La situation de Noah, bien que particulière, n’est pas unique. Depuis les années 2000, l’Université de Moncton a vu une montée fulgurante d’étudiants à besoins spéciaux intégrer ses salles de classe. Ils étaient 64 à être inscrits en 2008, 136 en 2011, puis près de 250 en 2016.

Cette statistique comprend les étudiants aux prises avec des handicaps physique et neurologique, allant de l’autisme, aux conditions médicales chroniques, jusqu’aux troubles d’apprentissage, comme la dyslexie ou la dyscalculie.

Les institutions postsecondaires ont dû s’adapter à cette nouvelle réalité. L’Université de Moncton possède une politique officielle sur l’inclusion des personnes aux prises avec des handicaps depuis 2008, mais elle en accueille depuis bien plus longtemps, explique Carole Essiembre, responsable du Service d’accès et du Programme d’appui à la réussite de l’Université de Moncton.

Elle attribue cette montée soudaine de cette tranche de la population estudiantine aux efforts de dépistage fait dans les écoles.

«Nous avons toujours eux des étudiants avec des problèmes neurologiques, ça ne se voit pas à l’œil nu quelqu’un de dyslexique. Aujourd’hui, la technologie de dépistage est plus efficace. Nous sommes ensuite en mesure de voir comment nous pouvons accommoder la personne.»

L’Université de Moncton ne peut fournir l’ensemble des services nécessaire pour accommoder des étudiants comme Noah, faute de fonds. Un ordinateur muni d’un logiciel spécialisé, par exemple, peut coûter au delà de 4000$.

Ces personnes ont toutefois accès à toute une pléiade de bourses et de financement pour se procurer les accommodements nécessaire, dit Carole Essiembre, se faisant rassurante.

«Nous allons travailler ensemble pour aller chercher les fonds et l’aide nécessaires au succès de cet étudiant là.»

Les accommodements nécessaires varient en fonction des besoins de la personne: un local avec une aide pour écrire les réponses sur la feuille, ou plus de temps alloué pour écrire l’examen. Les exigences du programme ne peuvent toutefois pas être adoucies ou nivelées par le bas, poursuit Carole Essiembre.

«Les baccalauréats complétés par les étudiants avec incapacité ont la même valeur que tous les autres. Si on diminuait les exigences, ce serait de la discrimination.»

En 2016-2017, 1858 examens avec mesures d’adaptation ont été administrés au Service d’accès et de soutien à l’apprentissage au campus de Moncton, soit quatre fois plus qu’en 2011-2012.

L’Université de Moncton doit embaucher des surveillants additionnels à ses propres frais. Une aide financière du gouvernement provincial pour éponger les coûts serait la bienvenue, explique Carole Essiembre.

«On ne se le cachera pas, c’est certain qu’il y a des coûts associés à ça. Mais nous, nous voulons aider ces étudiants-là et leur donner la même chance que tous les autres.»

Carole Essiembre est responsable du Service d’accès et du Programme d’appui à la réussite des études, à l’Université de Moncton. – Acadie Nouvelle: Anthony Doiron

Un parcours difficile

Luc Dugas a encore beaucoup de questions, mais refuse de se laisser abattre. Même si Noah est éligible pour certains financements et bourses, rien ne garantit qu’il les obtiendra.

Chose certaine, si son fils souhaite poursuivre des études postsecondaires, Luc est prêt à l’accompagner jusqu’au bout. Il sait que malgré sa condition, Noah a la détermination pour réussir.

«Toute sa vie, il a eu à travailler trois fois plus dur que les autres pour atteindre ses objectifs et il a toujours continué de foncer.»

Il a confiance en son fils.

«Notre manière de faire les choses ne sera pas la même que les autres, c’est certain… mais ça a toujours été comme ça. On va y arriver, on n’a pas le choix.»