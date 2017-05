Incendie à Drummond: «un des plus importants des dernières années»

Un incendie majeur a ravagé mercredi matin une partie des installations de la ferme Givskud, un important producteur de pommes de terre qui est situé dans le DSL de Drummond, dans le Nord-Ouest.

L’incendie a pris naissance peu avant 8h dans un entrepôt de la ferme agricole du chemin Price.

Malgré l’intervention rapide des pompiers de Drummond, de Grand-Sault et de Saint-André, le brasier a tôt fait de gagner en intensité et de menacer de s’étendre à un autre imposant bâtiment situé à peine à vingtaine de pieds de celui qui était la proie des flammes.

Devant la force du brasier et afin de limiter les dégâts aux installations, les pompiers de Plaster Rock et de Perth-Andover prenant place à bord de camions-citernes ont été demandés en renforts, et ce même si leur caserne est située à une cinquantaine de kilomètres des lieux de l’incendie.

Au plus fort du sinistre, les pompiers ont mandaté un employé de la ferme d’utiliser une pelle mécanique qui se trouvait sur les lieux afin de tenter de réduire la propagation des flammes en creusant une tranchée pour séparer les deux bâtiments.

L’initiative a porté fruits puisque le second bâtiment a finalement été épargné par les flammes.

«C’était du solide comme incendie! Assurément un des plus importants à survenir sur notre territoire au cours des dernières années», a affirmé sans détour Benoit Morin, le chef pompier de la brigade d’incendie de Drummond.

Celui-ci a indiqué que l’incendie aurait vraisemblablement pris naissance dans l’entretoit du bâtiment.

«Il y a une enquête pour déterminer les cause du sinistre, pour l’instant ça ne semble pas d’origine suspecte», a précisé le chef pompier, qui est demeuré sur les lieux avec ses troupes durant plusieurs heures.

En plus d’une quarantaine de pompiers, des policiers de la GRC, des ambulanciers d’Ambulance NB et des employés d’Énergie NB ont également participé aux opérations.

Un des pompiers présents a été légèrement blessé à un pied en combattant le brasier.

L’entrepôt a complètement été rasé par les flammes. Il ne contenait heureusement pas de pommes de terre et très peu d’équipement.

La Ferme Givskud fut fondée en 1928 lorsque Hans et Elizabeth Givskud ont immigré au Canada en provenance du Danemark et ont procédé à l’achat de 200 acres de terres dans la région de Drummond.

Le producteur distribue ses pommes de terre à Cuba, en République dominicaine, au Guatemala, en Ontario, au Québec, dans les quatre provinces des maritimes, ainsi que sur la côte est américaine.

Une partie de la récolte est également sous-traitée à McCain’s pour la transformation, et à Hostess Frito-Lay pour les semences. – SL