Le ministre Arseneault rencontrera le PDG de la Société canadienne du sang

Donald Arseneault est loin d’avoir jeté la serviette dans le dossier de l’abandon des deux cliniques de collecte de sang dans le Restigouche.

Le ministre libéral et député de la circonscription de Campbellton-Dalhousie est toujours déterminé à faire changer d’avis les responsables du Service canadien du sang. Cet organisme, rappelons-le, avait annoncé en mars dernier la fermeture des deux points de collectes de don de sang du Restigouche.

Les deux dernières collectes doivent d’ailleurs avoir lieu d’ici moins de deux semaines, à Campbellton le 16 mai et le lendemain, le 17, à Dalhousie. Les gens qui voudront continuer de donner du sang devront par la suite voyager à l’extérieur, la clinique la plus proche étant celle de Bathurst.

On se souviendra que la Société canadienne du sang avait annoncé ces fermetures prétextant les faibles quantités de donneurs dans la région versus l’ampleur de la logistique nécessaire pour les recueillir. On exigeait un minimum de 77 dons pour chacune des deux communautés touchées alors que le nombre total combiné lors de la dernière collecte était plutôt de 139, un écart de 15 donneurs.

«Je n’ai jamais caché que ce dossier me dérangeait beaucoup, qu’il me préoccupait. Je trouve très étrange l’attitude de la Société canadienne du sang dans toute cette affaire», exprime le ministre.

«À mes yeux, cette décision d’abandonner nos deux points de service ne fait aucun sens et ne semble motivée que par la longue distance que doivent parcourir les employés basés à Saint-Jean. C’est correct de voyager à Bathurst, dans la Péninsule acadienne et au Madawaska, mais ici c’est trop loin? Ça, à mes yeux, c’est inacceptable», ajoute-t-il.

Ce dernier profitera ainsi de son séjour à Ottawa la semaine prochaine pour plaider la cause auprès du Dr Graham Sher, PDG de la Société canadienne du sang. Le but est simple: le convaincre que la décision de fermer les collectes de sang de Campbellton et Dalhousie n’est pas la bonne.

«Tout ça s’est passé beaucoup trop vite à mon goût. La Société canadienne du sang ne nous a pas laissé le temps de voir s’il était possible de rectifier la situation. On ne nous a pas donné l’opportunité non plus de mettre en place des solutions de rechange. Pour moi, c’est une question de principe. On a beaucoup de gens qui prennent à cœur de donner du sang, de sauver des vies, et ils le font depuis des décennies. Les cliniques ici datent en effet de plusieurs années. Je crois qu’on doit à tous ces gens un peu de respect et, surtout, une chance de réagir», estime le ministre.