Un nouveau marché des fermiers à Moncton

Un nouveau marché des fermiers ouvrira à Moncton en juin. MacArthur, un important fleuriste et centre de jardinage dans la région, se lance dans la production de légumes.

Il suffit de visiter les marchés de Dieppe ou de Moncton le samedi matin pour constater leur popularité. Il est difficile d’y trouver un stationnement et ce n’est pas toujours évident de se frayer un chemin dans les couloirs une fois à l’intérieur.

Le vice-président de MacArthur, Alain Levesque a constaté la tendance. Il en est venu à la conclusion que les gens veulent consommer des produits d’ici.

«Seulement en parlant aux gens, on se rend compte qu’ils sont de plus en plus à vouloir leur nourriture produite localement. Ils veulent savoir qu’elle ne vient pas de trop loin et ils veulent des produits auxquels ils peuvent se fier», a expliqué M. Levesque à l’Acadie Nouvelle.

Afin de profiter de la tendance, l’entreprise fondée par la famille Lebans, il y a plus de 40 ans, ouvrira son propre marché des fermiers au début du mois de juin. Des fruits et légumes locaux y seront vendus. On y trouvera aussi du pain et du café produits dans la région.

«On va appuyer nos fermiers. La majorité des fruits et légumes vont venir de fermiers locaux. Les gens veulent du local et on fera de notre mieux pour leur offrir».

Les fruits et légumes proviendront majoritairement du Nouveau-Brunswick, mais il n’est pas exclu que certains produits viennent d’ailleurs dans les Maritimes.

Le nouveau marché sera ouvert 12 mois par année et 7 jours par semaine sur le chemin McLaughlin à Moncton, où se trouvent les serres de MacArthur. L’entreprise profitera d’ailleurs de ses installations pour faire pousser de la laitue et des herbes à l’année.

«On ne fait que commencer. On va faire pousser de la laitue et des herbes à l’intérieur, dans un environnement contrôlé sous des lumières. On aura donc ces produits frais 12 mois par année».

En ouvrant un nouveau marché, MacArthur mise sur l’essor économique du quartier. Un centre commercial ouvrira prochainement ses portes à proximité et le nouveau grand foyer de soins, le Faubourg du Mascaret, est situé tout juste à l’arrière des serres MacArthur.

«Moncton est en train de grandir. Ça se développe chaque année. Donc, nous aussi on veut grandir», a partagé M. Levesque.

En plus des marchés des fermiers de Dieppe et Moncton, plusieurs municipalités organisent des marchés du genre l’été. Sur le chemin Shediac, à Moncton, on trouve aussi le marché des fermiers Stirling.