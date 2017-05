Recensement: 1 personne sur 5 est âgée de 65 ans ou plus en Atlantique

Le vieillissement de la population s’accélère, selon les dernières données du recensement dévoilées mercredi.

Pour la première fois, la proportion des personnes âgées a dépassé celle des enfants au Canada. L’écart est encore plus marqué dans les provinces de l’Atlantique.

Une personne sur cinq était âgée de 65 ans ou plus en 2016 dans ces quatre provinces. C’est la plus forte proportion observée au pays, indique Statistique Canada. Les provinces de l’Atlantique ont connu un baby-boom plus important que les autres provinces entre 1946 et 1965.

Le nombre de jeunes prêt à entrer sur le marché du travail est insuffisant pour remplacer ces baby-boomers qui partent à la retraite. Le phénomène s’explique par le faible taux de fécondité, une faible immigration et le départ des personnes en âge de travailler vers d’autres régions du pays.

L’Alberta semble être la province qui en bénéficie le plus. La proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus était de 12,3 pour cent, soit 8 pour cent de moins que pour les provinces de l’Atlantique. C’est l’écart le plus élevé entre les provinces depuis la Confédération, mais il pourrait continuer de se creuser et même doubler au cours des 15 prochaines années, note Statistique Canada.

Malgré tout, la proportion de la population active, soit les personnes âgées entre 15 et 64 ans, des villes de St. John’s à Terre-Neuve et de Halifax en Nouvelle-Écosse dépassait 69 pour cent. Un taux largement supérieur à la moyenne nationale qui se situait à 66,5 pour cent.

À l’échelle du pays, le vieillissement des baby-boomers se fait déjà sentir au sein de la population active. Leur première cohorte a atteint 65 ans en 2011. Par conséquent, le taux de croissance des personnes âgées entre 15 et 64 ans n’a augmenté que de 0,4 pour cent depuis 2011 comparativement à 1,1 pour cent lors du recensement de 2006. Il s’agit du taux de croissance le plus faible depuis 1851.

Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse comptent la proportion la plus élevée de personnes âgées de 85 ans et plus après la Saskatchewan.

Presque toutes les municipalités de la Nouvelle-Écosse comptent plus de personnes âgées que d’enfants. La seule exception: East Hants.

Les villes de Saint John et de Moncton arrivent respectivement au 13e et 16e rang pour la proportion de la population âgée de 65 ans et plus derrière Québec et le Grand Sudbury. C’est la région métropolitaine de Trois-Rivières au Québec qui compte la plus grande proportion de personnes âgées au pays. Cette proportion se situe à 22,3 pour cent et est deux fois plus élevée qu’à Calgary.

Fait à noter, des quatre provinces de l’Atlantique, l’Île-du-Prince-Édouard a la proportion la plus faible de personnes âgées à cause de sa fécondité élevée.

Quelques faits saillants

– Le recensement note une hausse fulgurante du nombre de centenaires attribuable à une meilleure espérance de vie. Le Nouveau-Brunswick en compte 27 par tranche de 100 000. La moyenne nationale est de 23 par tranche de 100 000 habitants.

– Les femmes centenaires sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Le ratio pour cette tranche d’âge est de 19 hommes pour 100 femmes. Ce phénomène s’explique par l’espérance de vie des femmes qui, à 84 ans, vivent quatre années de plus que les hommes. Toutefois, Statistique Canada remarque une amélioration l’espérance de vie des hommes s’améliore et donc une diminution de l’écart entre les sexes diminue.

– Le Canada demeure le plus jeune des pays du G7 avec une population en âge de travailler qui compte pour 66,5 pour cent de l’ensemble de sa population. Un avantage qui peut favoriser la croissance économique, souligne Statistique Canada.

– Cette proportion continuera de diminuer jusqu’en 2031, année où la dernière cohorte des baby-boomers aura atteint 65 ans. Le Canada pourrait ensuite rattraper le Japon qui compte la proportion de personnes âgées la plus élevée du monde.