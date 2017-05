Ces villages ruraux qui défient l’exode (vidéo)

Les communautés rurales sont souvent associées à une image négative et aux expressions «désertification» ou «vieillissement de la population». Dans le Nord-Est, certaines régions connaissent un nouvel essor. La preuve à Bas-Caraquet et à Paquetville.

Le nouveau foyer de soins de Bas-Caraquet, la résidence Aux Douces Marées, a accueilli début mai ses premiers pensionnaires.

«Nous avons présentement l’autorisation pour en recevoir 22, sur les 30 chambres que nous offrons. Tous nos lits sont déjà occupés», révèle le copropriétaire de l’établissement, le Dr Gilbert Blanchard.

La construction de 19 000 pi² a nécessité six mois de travaux et a coûté 2 millions $. Elle se situe rue Morais, dans le centre-ville, non loin de l’église et de l’école. Elle comprend plusieurs espaces collectifs (des salons privatifs, une chapelle, des salles de soins…).

«Nous nous adressons aussi à une clientèle de tout âge qui a besoin de réadaptation après une chirurgie par exemple, pour des admissions temporaires», souligne le Dr Blanchard.

Le foyer, qui est homologué de niveau 2, impressionne par sa modernité. Mélanie Pinet est à la tête d’une résidence de 200 lits à Moncton.

«Je suis émerveillée. Les chambres sont spacieuses. Ça fait chaleureux avec les lustres au plafond et le piano dans le salon. On n’est pas dans une institution austère», commentait-elle au moment de son passage.

«C’est très beau et tout neuf. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Si je ne peux pas rester chez moi plus tard, j’aimerais bien finir mes jours ici», déclare Micheline Ferron, une résidante de Bas-Caraquet.

L’ouverture de la résidence fait le bonheur des élus locaux.

«Cela démontre l’attractivité de notre village. On profite d’un bon ressac en ce moment», considère Anne-Marie Jourdain, conseillère municipale

«La mise en place de structures comme celle-ci, c’est comme un cadeau de Noël. On sent un renouveau à Bas-Caraquet depuis deux ans. C’est le fun de voir qu’il y a des entrepreneurs qui investissent chez nous», ajoute la mairesse Agnès Doiron.

Les bonnes nouvelles se succèdent pour le village ces derniers temps. La polyclinique Isabelle-sur-Mer fait le plein de patients. Menacée de fermeture en 2016, l’école a finalement été sauvée.

Le Comité de sauvegarde de l’église est en passe de réussir son pari: les deux tiers de la somme nécessaire pour rénover l’édifice religieux ont été amassés.

En dépit de quelques démêlés lors du démarrage, le chantier naval génère de l’activité et des emplois. Fin juin, un café-restaurant baptisé le Marie-Stella sera inauguré, à l’angle de la rue Morais et du boulevard Saint-Paul.

«Je préfère aller passer du bon temps dans un café local plutôt que de me rendre au Tim Hortons. J’espère que d’autres projets s’en viennent. Je remarque que Bas-Caraquet est en plein développement. C’est plaisant de vivre ici», confie Sylvio Ferron, le mari de Micheline.

Anne-Marie Jourdain et Agnès Doiron aimeraient voir plus de commerces ouvrir leurs portes dans le village.

«Nous sommes ouverts à tout projet», rappelle la maire.

Avec une offre de services étoffée, les deux élues souhaitent convaincre des familles à s’installer à Bas-Caraquet et contrecarrer ainsi la décroissance démographique actuelle, qui demeure une réalité.

Paquetville en croissance

Dans la Péninsule acadienne, le développement n’est pas seulement notable au village de Bas-Caraquet. Luc Robichaud, le maire de Paquetville, se félicite de l’expansion que prend sa municipalité.

«Un entrepreneur privé est en train de construire 16 nouveaux logements dans le centre-ville. Ce sera une zone unifamiliale. Il va y avoir une nouvelle rue à l’angle de la pharmacie.»

Le centre de santé, rue du Parc, va être agrandi cet été. Dans le même temps, un anneau de marche verra le jour dans l’enceinte de l’école.

Pensé comme un parc communautaire, il sera accessible par l’ensemble de la population. Un lave-auto ouvrira prochainement.

«Nous sommes en pleine croissance démographique. On l’a vu à la rentrée. Il y a eu 35 nouvelles inscriptions à la maternelle. Les maisons et les terrains se vendent rapidement par chez nous», indique le maire.

Selon Luc Robichaud, ce phénomène illustre une tendance actuelle

«Les jeunes familles fuient les villes pour la qualité de vie en milieu rural. Nous avons beaucoup de services à offrir. En Acadie, nous ne vivons pas au même rythme.»

L’animatrice et humoriste Véronique Cloutier s’est produite, fin avril, à Caraquet, avec son mari, Louis Morissette. Lors d’une interview radio, elle a vanté les charmes de la Péninsule, saluant notamment les automobilistes qui s’arrêtaient pour laisser traverser les piétons.

«Il y a autre chose aussi, poursuit M. Robichaud. On constate que des personnes nées ici et qui étaient parties pour leurs études reviennent par sentiment d’appartenance. Les gens sont fiers de dire qu’ils viennent de Paquetville.»