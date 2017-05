100 millions $ de plus en prêts pour les PME de l’Atlantique

La Banque de développement du Canada ouvre les vannes dans les provinces de l’Atlantique. Quelque 100 millions $ supplémentaires sur deux ans seront offerts en prêts aux PME de la région.

La BDC, une société d’État fédérale qui travaille exclusivement avec les entreprises, a annoncé jeudi un nouveau plan de financement pour les quatre provinces de l’Atlantique.

Cette banque accorde normalement des prêts remboursables totalisant environ 370 millions $ par année dans la région. Au cours des deux prochaines années, cette somme passera à 420 millions $ par an.

Avec ces 100 millions $ supplémentaires, elle visera à épauler des PME de certains secteurs ciblés par la Stratégie de croissance pour l’Atlantique (une initiative d’Ottawa et des provinces) qui souhaitent croître.

Il est notamment question de tourisme, des technologies océaniques, de l’agroalimentaire ainsi que des technologies de l’information et des communications (TIC). Le volume de prêts consacré à ces secteurs passera de 230 à 280 millions $ par année dans la région.

«Cette augmentation est pour s’assurer que les entrepreneurs qui ont des projets de croissance et d’investissements ont accès aux fonds dont ils ont besoin pour faire avancer ces projets», affirme le président de chef de la direction de la BDC, Michael Denham, en entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle.

Il indique que la banque n’a pas un seul type de projet en tête dans le cadre de ce plan de financement. Elle a toutefois les entreprises établies dans sa mire, indique-t-il.

«En général, on veut soutenir des entreprises qui ont une base solide, mais qui veulent poursuivre des projets pour mieux exporter, pour mieux vendre à l’international, pour faire des investissements dans l’équipement afin d’être pour rentables. On parle de projets qui vont les placer dans une position plus solide, plus rentable et avec des marchés plus diversifiés.»

Des prêts, pas des subventions

La Banque de développement du Canada n’est pas à confondre avec d’autres entités gouvernementales, comme les ministères ou les agences de promotion économique. Elle n’accorde pas des subventions, mais bien des prêts remboursables (en plus de services-conseils).

Les centaines de millions de dollars disponibles dans les provinces de l’Atlantique peuvent être attrayants pour les gens d’affaires qui voient grand. .

Mais ces derniers doivent avoir des projets bien ficelés s’ils veulent convaincre la BDC de leur prêter des sous. Il s’agit d’un processus pas mal plus compliqué que de faire une présentation aux investisseurs de l’émission télévisée Dans l’oeil du dragon, dit Michael Denham.

«C’est plus détaillé que les Dragons. Nous faisons une série de vérifications. Surtout sur les raisons pour lesquelles l’entrepreneur veut faire l’investissement, les états financiers, l’histoire financière de l’entreprise. C’est assez standard, au niveau des vérifications que nous faisons. Ce qui est le plus important, c’est la qualité du projet qu’il veut mener.»

L’invitation est lancée et la balle est désormais dans le camp des entrepreneurs de la région. Avec 100 millions $ supplémentaires, la BDC épaulera des PME de certains secteurs ciblés par la Stratégie de croissance pour l’Atlantique.