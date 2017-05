Bière: la Cour suprême entendra la cause Comeau

La Cour suprême déterminera si un résidant de Tracadie avait le droit de rapporter chez lui d’un voyage au Québec une importante quantité d’alcool, contrairement à ce que prévoit une loi de la province où il vit.

Elle a acquiescé à la demande de la direction des services de poursuites publiques de la province du Nouveau-Brunswick de se pencher sur la décision dans l’affaire Gérard Comeau.

On se souviendra que l’homme de Tracadie avait été acquitté par un tribunal de première instance d’avoir importé une trop grande quantité d’alcool dans la province. En octobre 2012, M. Comeau a été intercepté à Campbellton alors qu’il revenait de Pointe-à-la-Croix (en Gaspésie) avec, en sa possession, 14 caisses de bières ainsi que quelques bouteilles de vin et spiritueux. L’article 134b de la Loi sur la réglementation des alcools du Nouveau-Brunswick stipule toutefois que la quantité maximale de bière pouvant être importée d’une autre province est de 18 bouteilles. Son alcool a été saisi puis il a été mis à l’amende (292,50$).

M. Comeau n’a pas été le seul à se faire pincer de la sorte cette journée puisqu’il s’agissait en fait d’une opération policière organisée visant justement l’importation d’alcool en provenance du Québec. Les policiers ont intercepté plusieurs autres contrevenants qui subiront le même sort. Trois d’entre eux – dont M. Comeau – décident par contre de contester devant les tribunaux. Puisque les faits sont similaires, il est déterminé qu’un seul procès aura au nom des accusés. M. Comeau devient le visage et le nom de ce litige interprovincial.

Dans sa défense, il a allégué que l’article 134b de la Loi sur la réglementation des alcools constituait une disposition législative provinciale inapplicable et inopérante, car il contrevenait à la section 121 de la Constitution (section datée de 1867). Ses avocats alléguaient en effet qu’à leur avis, cette disposition allait à l’encontre de l’idée maîtresse des Pères de la Confédération qui désiraient faire du commerce intérieur une zone de libre-échange pleine et entière, donc sans barrière tarifaire ni autre obstacle du genre. M. Comeau a remporté sa cause et jugé non coupable.

Après un premier rejet d’appel en Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, la direction des services de poursuites publiques de la province du Nouveau-Brunswick s’est tournée vers la Cour suprême du Canada. Jeudi matin, cette dernière a consenti à entendre la cause.

Selon plusieurs, cette affaire va toutefois beaucoup plus loin que la simple importation d’alcool. Elle remettrait en question tout le concept de la libre circulation des biens et du commerce interprovincial, ce qui pourrait ébranler certains monopoles.

La date de l’audience de la Cour suprême n’a toutefois pas été dévoilée à ce moment.

Plus de détails à venir.

CHRONOLOGIE

Octobre 2012

M. Comeau est intercepté pour avoir importé au Nouveau-Brunswick une trop grande quantité d’alcool en provenance du Québec. On saisit sa marchandise et lui impose une amende.

25 août 2015

Début du procès de M. Comeau en Cour provinciale du Nouveau-Brunswick. Le juge Ronald Leblanc entend la cause

29 avril 2016

Le juge Leblanc penche en faveur de M. Comeau. Il rejette l’accusation et déclare inconstitutionnel l’article 134b de la Loi sur la réglementation des alcools au Nouveau-Brunswick

27 mai 2016

La province annonce qu’elle fait appel du jugement et demande à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick

20 octobre 2016

La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (Juge Larlee) rejette la demande d’autorisation d’appel logée par la province

16 janvier 2017

La province dépose en Cour suprême du Canada une demande d’autorisation d’appel

4 mai 2017

La Cour suprême consent à entendre la cause.