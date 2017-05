La folie des spinners déferle dans les écoles de la province

Albert Guy est gérant de deux Jean Coutu à Dieppe. Son magasin de la rue Champlain a vendu plus de 700 toupies le weekend dernier. - Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Une «folie furieuse» entoure un petit jouet qui fait tourner les têtes. Les fabricants des spinners, une sorte de toupie en plastique, affirment que le jouet peut diminuer les symptômes liés aux troubles d’apprentissage. Les experts ne sont pas du même avis.

En trois jours, la pharmacie Jean Coutu de la rue Champlain à Dieppe a vendu plus de 700 de ces toupies. Un peu plus loin, toujours à Dieppe, Scooter Alley n’arrive pas à les garder en stock tellement le petit jouet est populaire.

«C’est comme un tsunami, on n’a pas vu ça venir», a confié Albert Guy, gérant du Jean Coutu.

Toutes les cinq minutes, des parents entrent dans le magasin de M. Guy pour se procurer le jouet, mais les réserves sont épuisées. Ils repartent bredouilles, déçus et parfois même frustrés. Pour les détaillants comme pour les fournisseurs, il est difficile de répondre à la demande.

«C’est une folie! C’est difficile d’en avoir de tous les fournisseurs. Ils nous disent toute la même chose. Tout vient d’Asie. Ils ne sont pas capables de répondre à la demande. Les compagnies disent qui en ont 40 000 en commande, mais qu’ils sont déjà tous vendus. C’est très difficile de les avoir des fournisseurs, il faut gratter.»

Ces jouets se vendent entre 10$ et 25$ dans le Grand Moncton. En ligne, sur Amazon.ca, on peut les trouver à 5$, excluant les frais de livraison.

La popularité des toupies vient probablement des médias sociaux. «Mes enfants me disent qu’ils ont vu ça d’abord sur Instagram et des choses comme ça», a indiqué M. Albert. Sur YouTube, des vidéos sur ces jouets sont visionnés des millions de fois.

Un jouet, pas un remède

Le principal argument de vente auprès des adultes qui achètent cette toupie pour leurs enfants est qu’elle serait efficace pour diminuer les symptôme du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Or, les experts du domaine n’y croient pas. Pour eux, ce n’est qu’un jouet qui n’a rien à voir avec les outils sensoriels que les ergothérapeutes utilisent auprès des enfants touchés par le TDAH.

Le Dr Doron Almagor est président de la Canadian Attention Deficit Hyperactivity Disorder Resource Alliance (CADDRA). Il est aussi directeur de la Possibilities Clinic de Toronto et psychiatre pour les enfants et adolescents. Il est catégorique. Ce jouet n’aidera en rien un enfant avec un diagnostic de TDHA. Ça aura peut-être même l’effet contraire.

«Un outil sensoriel doit stimuler le cerveau d’une certaine façon pour atteindre le bon niveau d’énergie, mais ces jouets vont trop loin et nécessitent trop d’attention. Alors, ils ne vont pas améliorer la concentration. En plus, ils encouragent la compétition», a expliqué le Dr Almagor à l’Acadie Nouvelle.

Un bon outil sensoriel doit aider un enfant à maîtriser ses tics nerveux et trouver un bon niveau d’énergie. Un outil sensoriel peut être quelque chose d’aussi simple qu’un coussin sur lequel un enfant peut se balancer ou un crayon avec un bout spécial que l’élève peut mâcher. Ces outils ne sont pas achetés dans un magasin de jouets, mais bien prescrits par un ergothérapeute.

«Ce ne sont pas des outils sensoriels, ce sont des jouets vendus comme des outils sensoriels. Un ergothérapeute déterminera le bon outil et son utilisation pour un enfant. Ces jouets, les gens ne font que les acheter par eux-mêmes. Ce n’est pas quelque chose qu’un ergothérapeute prescrirait. Tout d’abord, ces jouets distraient les autres élèves dans la salle de classe alors que les outils sont normalement plus privés et silencieux», a ajouté le psychiatre.

En fait, la toupie de plastique n’a pas sa place en salle de classe, selon le Dr Almagor et ne sera jamais recommandée par un ergothérapeute. Pourtant, le District scolaire francophone Sud croit en leur utilisation et ne compte pas les interdire à l’école.

«Ces objets, s’ils sont bien utilisés, peuvent aider certains élèves à se concentrer davantage ou réduire leur niveau de stress. Le district ne va pas émettre de directive pour empêcher ou permettre ces objets, il revient à chaque école de gérer l’utilisation de ces objets dans la salle de classe ou à l’école», a mentionné par courriel le service des communications du district.

Ces toupies font leur chemin jusqu’en salle de classe, mais cette tendance n’inquiète pas outre mesure les enseignants, selon l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick.