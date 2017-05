Haut-Madawaska: débat expéditif pour les candidats à la mairie

Le modérateur Jean-Claude D'Amours en compagnie des trois candidats, Réginald Nadeau, Jean-Pierre Ouellet et Louis LaBrie. - Acadie Nouvelle: Gilles Duval

Les trois candidats à la mairie dans la future Communauté rurale du Haut-Madawaska ont répondu à une douzaine de questions avec droit de réplique en moins de 60 minutes, jeudi soir, lors d’un débat organisé par la Chambre de commerce du Haut-Madawaska. Un exercice court et précis.

En vue de l’élection du 15 mai, Louis LaBrie, Réginald Nadeau et Jean-Pierre Ouellet (par ordre alphabétique) sont candidats à la mairie dans ce futur territoire municipal qui comprendra les anciens villages de Saint-François, de Clair, de Baker-Brook et de Saint-Hilaire ainsi que six districts de services locaux environnants.

Les candidats disposaient de 30 secondes pour répondre à chaque question. Cela était suivi par un échange à trois de 90 secondes. Ils ont fait connaître leurs intentions sur des thématiques comme le développement économique, les infrastructures, le fonctionnement municipal ainsi que la culture et les sports.

Louis LaBrie, de Lac-Unique, dit vouloir maximiser le potentiel de développement économique et social du futur territoire ainsi qu’améliorer la qualité de vie dans la future communauté rurale.

Président du comité pour le regroupement du Haut-Madawaska, Réginald Nadeau, de Saint-Hilaire, dit vouloir être le premier maire afin de s’assurer que les fondations de la nouvelle entité soient solides et que les promesses faites aux citoyens soient respectées.

Jean-Pierre Ouellet, de Baker-Brook, propose sa disponibilité, son expérience antérieure en politique provinciale et son attachement envers la région à ses concitoyens.

Le premier conseil municipal sera élu pour une période intérimaire de deux ans et demi. Les trois candidats estiment que cela sera suffisant pour établir les bases de la nouvelle entité.

«Ce donnera amplement le temps de mettre en place une équipe de gestion et d’assigner les tâches aux élus pour lancer cette nouvelle aventure», a dit Jean-Pierre Ouellet.

«Ce sera un bon début. Nous devrons nous doter d’un plan municipal qui va nous apporter plus loin par la suite», a souligné Louis LaBrie.

«Beaucoup de travail a été fait avec l’étude de faisabilité qui guidera le début de la nouvelle entité. Il nous faudra travailler ensemble et unir les forces vives», a commenté Réginald Nadeau.

En ce qui a trait à la future structure municipale, les points de vue divergent.

«L’important ne sera pas où les bureaux administratifs seront situés, mais bien ce qui va s’y passer à l’intérieur. La nouvelle municipalité devra faire preuve d’une bonne gestion et d’un bon travail d’équipe», a souligné M. LaBrie.

«Il sera important de garder les services près de la population pour que les employés soient prêts à répondre rapidement aux différentes situations», a indiqué M. Nadeau.

«Ces décisions-là seront la responsabilité du nouveau conseil municipal et l’équipe de gestion», laissé entendre M. Ouellet.

Bientôt l’heure du choix

À la sortie du débat, quelques citoyens affirmaient que l’exercice ne leur avait pas permis d’éclairer leur choix en vue de l’élection du 15 mai. Pour d’autres, la décision est déjà prise.

Nathalie Morin, de Baker-Brook, soutient que le débat de jeudi soir n’influencera pas son choix qui est déjà fait.

«Je pense que ça va beaucoup se jouer sur la personnalité des candidats et leur vision de cette future communauté rurale», a-t-elle dit.

Après avoir entendu les trois candidats durant une heure, Camille Landry, de Saint-François, demeure indécis face à son choix. Il estime que le temps de réponse de 30 secondes à chaque question était trop court pour qu’ils puissent développer leur idée.

«Je pense que la population va faire son choix sur l’expérience des candidats», a-t-il indiqué.

Claude Levesque, de Baker-Brook, affirme que son choix est fait. Il estime que l’expérience des candidats va grandement entrer en ligne de compte.

Tout en précisant que son choix est fait, Charlotte Couturier, de Clair, s’est dit déçue qu’aucune question du débat ne concernait les aînés, eux qui constituent un pourcentage important de la population du Haut-Madawaska. À l’inverse, son conjoint Réal dit toujours être indécis. Il entend rencontrer les candidats un à un d’ici le scrutin pour se faire une meilleure idée.