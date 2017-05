Importation d’alcool: un impact d’un océan à l’autre

En raison de la portée nationale de cette affaire, le Nouveau-Brunswick ne sera certainement pas la seule juridiction canadienne à suivre avec beaucoup d’intérêt le dossier Gérard Comeau en Cour suprême.

En attendant, certains organismes de l’extérieur de la province se réjouissent que la Cour suprême ait décidé d’entendre la cause. C’est le cas, entre autres, de l’Institut économique de Montréal (IEDM), favorable à ce que les provinces canadiennes ouvrent davantage leur marché et abolissent les barrières et irritants qui freinent le commerce entre elles.

«C’est une excellente nouvelle que la Cour suprême accepte d’entendre la cause, car ça veut dire que la décision de première instance (de M. Comeau) pourrait s’appliquer à l’ensemble du pays et donc avoir pour conséquence de libéraliser considérablement le commerce interprovincial, ce qui serait très bien», estime Mathieu Bédard, économiste à l’IEDM.

Selon lui, il existe actuellement beaucoup trop de barrières au libre commerce, ce qui pose problème et nuit à l’économie canadienne.

«L’article 121 de la Constitution dit en gros qu’il ne devrait pas y avoir de barrière entre les provinces. On peut penser, par exemple, au concept de gestion de l’offre qui empêche plusieurs produits de circuler librement. Il y a également plein d’autres petites règles qui compliquent le commerce interprovincial. Selon certaines estimations, ces barrières coûteraient entre 50 et 130 milliards $ par année à l’économie canadienne. C’est un montant énorme. Ça représente environ 2700$ par citoyen. Il y a là de quoi réfléchir», dit-il.

Si le cas actuel touche l’alcool, l’économiste estime que les répercussions pourraient aller bien au-delà de cette catégorie. Mais à qui bénéficierait ce plus grand libéralisme?

«C’est difficile de dire pour quelles provinces cela serait le plus profitable. On sait, par exemple, que le Québec a tendance avec ses politiques à être très protectionniste. Est-ce qu’il serait plus perdant que l’Ontario ou la Colombie-Britannique? La question se pose. Mais chose certaine, les grands gagnants toutefois, ce serait définitivement les consommateurs», souligne-t-il.