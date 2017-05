Jusqu’à 7,50$ la livre pour les homardiers néo-brunswickois

Les prix du homard atteignent un niveau historique pour un début de saison, dans la Péninsule acadienne. Les homardiers reçoivent 7$ à 7,50$ la livre pour leurs prises, un prix qui pourrait continuer à grimper selon certains intervenants.

Les premiers jours de la saison de pêche dans la Péninsule acadienne comportent toujours une certaine incertitude en ce qui concerne les prises et les prix. Les pêcheurs, les acheteurs et les usines tentent de se faire une idée de la pêche et des marchés.

En prenant le large mercredi matin, Réjean Comeau, de Val-Comeau, a appris de son acheteur qu’il recevrait 5$ la livre pour ses débarquements. À la fin de l’après-midi, le prix avait grimpé à 7$ la livre.

«Il y a toutes sortes de prix et de rajustements qui circulent. On va bien voir en fin de semaine quand on aura nos premières paies, mais c’est un peu comme on voit en Nouvelle-Écosse: d’une compagnie à l’autre, ça change chaque minute.»

Emmanuelle Moyen, organisateur de la zone 23 (Péninsule acadienne) de l’Union des Pêcheurs des Maritimes, affirme que les prix pour l’ensemble de la région se situent entre 7$ et 7,50$ la livre, jeudi matin.

«Moi, je ne me souviens pas d’avoir vu le prix à ce niveau-là pour un début de pêche. La demande est certainement un gros facteur. De plus, il n’y a pas d’inventaire, selon ce que j’ai appris. Il y a aussi un peu de compétition entre les transformateurs. Tout est en place pour que les pêcheurs reçoivent un bon prix. Et j’ai bien l’impression que ça va bouger encore (à la hausse).»

Les prix pourraient fluctuer jusqu’à la fête des Mères, le 14 mai. Entre le début de la pêche et la célébration annuelle, une forte proportion des débarquements sont réservés au marché vivant. Par la suite, la majorité des crustacés est destinée aux usines de transformations.

«Lorsque le gros du homard commencera sera dirigé dans les usines pour la transformation, c’est là que les prix vont se stabiliser. Espérons qu’ils seront à la hausse et non pas à la baisse», mentionne M. Comeau.

M. Moyen rappelle que l’an dernier, quand les conditions de pêche étaient à peu près semblables, le prix du crustacé a été haussé à huit reprises, du début à la fin de la saison.

En raison des températures froides, les prises ont été faibles au cours de la première semaine de pêche. Mardi, plusieurs pêcheurs n’ont rien pris parce qu’il y avait trop de vent.

La saison n’est pas en péril pour autant. Les homardiers s’attendent à ce que les débarquements seront à la hausse dès que la température de l’eau s’élèvera de quelques degrés.

«C’est un début de saison lent, mais on demeure positifs. On n’a pas d’inquiétude quant aux débarquements. La ressource est là, les évaluations scientifiques nous le démontrent. On peut parler d’une année qui va être positive pour tout le monde», assure M. Moyen.

Les homardiers du Nouveau-Brunswick ont pris le large lundi. Leur pêche dure 60 jours, et se terminera à la fin juin.

Des signes positifs en Nouvelle-Écosse

Des prix historiquement élevés pour le homard en Nouvelle-Écosse laissent les pêcheurs de la Péninsule acadienne entrevoir la saison avec optimisme.

Les homardiers néo-écossais s’attendent à une diminution des prix, vers le début mai, lors de l’ouverture des pêches dans les zones de la Péninsule acadienne et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Cette année, cependant, constitue l’exception à la règle.

Les prix élevés ont surpris Hubert Saulnier, pêcheur de Saulnierville, dans la région de Clare. Tout comme les autres homardiers de la province, il recevra 8$ la livre pour le homard.

«Normalement, c’est 6$ la livre ou un peu moins. Ils avaient dit que le prix, lundi, serait de 7$ la livre. Mais là, j’ai compris que ce sera plutôt 8$ la livre.»

Selon M. Saulnier, les prix élevés sont en partie dus au fait que les débarquements sont plus faibles que la normale. En raison de la température froide de l’eau, le crustacé a adopté un comportement plus sédentaire.

La baisse de l’offre, jumelée à une demande élevée sur les marchés et un taux de change favorable, a mené à des prix historiquement élevés pour le début de la saison.

«La demande est vraiment grosse. Les acheteurs ont des marchés à maintenir et les débarquements ne sont pas au niveau souhaité.»

Hubert Saulnier prévoit que les prix seront à la baisse au cours des prochaines semaines, c’est-à-dire au fur et à mesure que le stock des homardiers du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard atteindra le marché.

Le prix du homard depuis 2012

De 2012 à 2017, le prix (de la livre) du homard market a varié de 3,75$ à 7,50$, durant la première semaine de pêche

2012: 3,75$ à 4,25$

2013: 3,25$ à 3,50$*

2014: 4,00$

2015: 4,75$

2016: 5,50$

2017: 7,00 à 7,50$

Source: ministère des Pêches et de l’Agriculture de l’Île-du-Prince-Édouard

*Prix à l’Île-du-Prince-Édouard, le prix du N.-B. n’étant pas disponible pour 2013