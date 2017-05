L’équivalent d’un mois de pluie… en une seule journée!

L’équivalent d’un mois de pluie s’abattra sur certaines régions du Nouveau-Brunswick en une journée. Environnement Canada et l’Organisation des mesures d’urgence demandent aux gens qui restent près des cours d’eau de demeurer aux aguets.

Un système météorologique qui arrive de l’Est américain et qui remontera vers le lac Ontario apportera de la pluie dans la nuit de vendredi à samedi. Beaucoup de pluie.

«On peut parfois avoir des avertissements de pluie abondante et c’est marginal, mais là disons que les indications nous portent à croire que ce système météorologique est important. Déjà, on a des avertissements de pluie en Ontario», a expliqué le météorologue pour Environnement Canada, Claude Côté, jeudi après-midi.

Des avertissements de pluie doivent aussi être émis au Québec et dans les Maritimes, dont le Nouveau-Brunswick.

«Sur tous les secteurs de la province, le gros des précipitations sera durant la nuit de vendredi à samedi. Les précipitations devraient s’affaiblir en après-midi ou en soirée samedi», a précisé M. Côté.

Les régions de Fundy, Saint-Jean, St Andrews et Fredericton seront les plus affectées par ce système selon les plus récentes prévisions.

«Le gros des précipitations tombera sur le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, dans les secteurs de St. Stephen, St Andrews, près de Saint-Jean également et en remontant la Miramichi. Sur ces secteurs on pourrait recevoir de 60 mm à 100 mm de pluie».

Dans le Nord-Ouest, où la crue des eaux a déjà causé quelques inondations, les précipitations devraient être moins intenses, tout comme dans la région du Grand Moncton qui devrait recevoir une trentaine de millimètres.

«Le sol est présentement saturé et à plusieurs endroits les cours d’eau sont sortis de leur lit. C’est de la pluie, je dirais, qu’on n’a pas vraiment besoin. Le scénario pourrait être pire pour le nord-ouest du Nouveau-Brunswick qui va recevoir moins de précipitation. On parle de 15 à 30 mm de pluie, dans les secteurs d’Edmundston et de Grand-Sault. C’est donc rassurant de voir qu’il y aura moins de précipitation là».

La fonte des glaces a causé des inondations localisées dans les régions d’Edmundston et de Fredericton.Des routes ont été fermées dans certains de ces secteurs et à d’autres endroits les limites de vitesse ont été réduites.

Le temps sera toujours gris et pluvieux la semaine prochaine au Nouveau-Brunswick.