Fredericton: une fin de session extrêmement mouvementée

Le gouvernement du premier ministre Brian Gallant a mis la clé dans la porte de l’Assemblée législative, vendredi, au dernier jour d’une session extrêmement mouvementée pour le parti au pouvoir.

Après avoir été bombardé de questions sur la controverse de l’impôt foncier par l’opposition officielle, chaque jour, durant des semaines, M. Gallant a choisi de souligner ses bons coups lors de son discours de clôture.

Depuis l’automne dernier, le gouvernement a conclu une entente sur le financement des soins de santé avec Ottawa, a haussé le salaire minimum, a décrété un nouveau jour férié et a promis de créer 250 nouveaux postes d’enseignants.

Fredericton a aussi baissé l’impôt sur le revenu des petites entreprises, changé les lois qui régissent les municipalités et réformé le système électoral.

«Il reste encore beaucoup de travail à faire, les changements climatiques, les échanges commerciaux avec les États-Unis, la crise du verglas, mais nous allons continuer de travailler pour que le Nouveau-Brunswick soit le meilleur endroit où vivre, travailler et élever une famille», a confié Brian Gallant.

Le chef de l’opposition officielle, Blaine Higgs, a plutôt parlé d’une session législative marquée par «un scandale après l’autre».

C’est entre autres durant cette session que le public a appris que les rapports sur la qualité de l’eau de la plage la plus populaire de la province étaient erronés et qu’une fausse formule avait été utilisée pour justifier la hausse de leur facture d’impôt foncier.

«Durant le scandale de la plage Parlee, nous avons vu le gouvernement nier le problème, faire diversion, puis blâmer la fonction publique. Ils ont réutilisé la même technique de gestion de crise peu de temps après avec le scandale de l’impôt foncier», a dénoncé le chef du Parti progressiste-conservateur.

M. Higgs a également mentionné dans son discours l’importance d’atteindre un meilleur équilibre dans la représentation des genres à l’Assemblée, lui qui a été obligé de s’excuser cette semaine pour les commentaires sexistes de trois de ces députés.

Le chef du Parti vert, David Coon, a mis l’accent quant à lui sur les rares moments de collaboration entre les partis durant la session.

Les trois formations ont notamment adopté à l’unanimité son projet de loi pour rendre l’enseignement de l’histoire et de la culture des autochtones obligatoires dans toutes les écoles du Nouveau-Brunswick.

Les libéraux, les conservateurs et le député vert se sont également entendus pour mettre fin aux dons des sociétés et des syndicats aux partis politiques et pour préparer un code de conduite des élus.

«C’est le genre de collaboration que les Néo-Brunswickois veulent voir à l’Assemblée législative», a mentionné M. Coon.

Les députés ont adopté un total de 59 projets de loi durant la session, dont ceux sur le commissaire à l’intégrité, le lieu de résidence des juges, le financement des activités politiques et le changement d’identifiant de genre pour les personnes transgenres.

L’Assemblée législative reprendra ses travaux pour une quatrième dernière session avant les élections le 24 octobre.