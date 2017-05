L’Acadie à Radio-Canda: le débat ne s’apaise pas

Des émissions d’enquête, d’affaires publiques et des débats, en Acadie, sont quelques-unes des suggestions émises aux hauts dirigeants de la Société Radio-Canada, dans le cadre de leur consultation en Atlantique qui a eu lieu jeudi. La sempiternelle question de la représentativité du pays au réseau national a encore alimenté fortement les discussions.

Plus d’une trentaine de personnes se sont présentées à la salle multifonctionnelle de Petit-Rocher, pour se pencher sur la place et la pertinence du radiodiffuseur dans le contexte de la multiplicité des contenus.

Les participants ont manifesté leur attachement à Radio-Canada, tout en égrenant leur vision du diffuseur public pour l’Acadie, notamment avec des dossiers de fond.

«Les journaux papier rencontrent des difficultés et n’ont pas toutes les ressources pour faire du journalisme d’enquête. Radio-Canada le fait bien à l’échelle nationale. C’est une mission que vous devriez vous donner ici et aussi tenir des débats sur des questions sociopolitiques. Vous avez l’indépendance et l’autorité morale de le faire», a souligné Luc Desjardins, le président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Richard Simoens, directeur de Radio-Canada Acadie, reconnaît qu’il s’agit du rôle d’un diffuseur public.

«C’est une des raisons que nous avons lancé l’émission Format libre le matin. Pour avoir l’occasion de passer trente minutes, une heure sur un sujet plutôt que deux à trois minutes. Est-ce suffisant? Peut-être que non, mais c’est un bon départ», justifie-t-il

«Nous avons investi pour offrir des dizaines de contenus web produits chaque semaine pour le public acadien. Nous pensons que c’est un ajout intéressant pour que les gens découvrent leur communauté», a mentionné Marco Dubé, le directeur des Services régionaux.

Inévitablement, les critiques ont fusé sur le fait que Radio-Canada soit trop centrée sur le Québec.

«Quand j’ai décidé de venir à l’assemblée, c’était pour régler le compte de RDI. Nous n’avons presque pas de nouvelles du Canada. Nous avons trop de contenus du Québec et nous sommes saturés», a reproché Glorianne Roy.

Philippe Beaulieu, le président de l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, a porté l’estocade.

«L’important est que le Canada se parle, mais aussi que le Québec nous entende, parce qu’il y a une grande ignorance des Québécois de ce qu’est la francophonie canadienne. Il ne faut pas oublier que Radio-Canada est le gardien du fort de notre identité.»

Alors que le CTRC exige qu’au moins le tiers du contenu de la chaîne d’information provienne des régions, Michel Cormier, directeur général de l’information, a indiqué que ce pourcentage se situe à 36% cette année.

«Nous ne voulons pas faire un résumé de la journée dans le Téléjournal (national), parce que les gens connaissent les nouvelles. Nous essayons plutôt d’approfondir des sujets qui touchent le plus de monde. La semaine passée, nous avons fait une série sur l’immobilier au Canada et nous avons pris comme points de comparaison Vancouver, Toronto, Montréal et Moncton. Nous faisons des efforts pour transposer à l’échelle nationale des problèmes communs à tous, mais avec des particularités régionales», a-t-il déclaré.

Des intervenants ont également mentionné le peu d’Acadiens qui font la cote dans des émissions de variétés, comme Tout le monde en parle, ou encore les artistes d’ici qu’on entend trop peu au niveau national.