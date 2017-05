Mariée de force à 16 ans, une musulmane se confie

Élevée dans une famille musulmane intégriste, Samia Shariff a été mariée à un homme qui avait le double de son âge alors qu’elle n’avait que 16 ans. Pendant 14 ans, elle a subi les viols et les coups de son mari avant de trouver refuge en France, puis au Canada.

De cette histoire tragique, Samia Shariff en a tiré un roman autobiographique: Le Voile de la peur. Récemment, l’auteure âgée de 58 ans était de passage à la polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shediac pour témoigner devant des jeunes de 11e et de 12e année.

Née dans une riche famille algérienne, Samia apprend très tôt que sa place est à la maison, au service de l’homme. À 14 ans, son père lui explique qu’elle n’ira plus à l’école.

Il m’a dit, tu commences à être une femme, tu vas apprendre à tenir une maison, à faire à manger et à t’occuper de ton mari.

Deux ans plus tard, sa tante lui révèle que ses parents ont choisi l’homme avec lequel elle devra passer le reste de sa vie. «Ça a été conclu tellement vite, ça m’a filé entre les doigts», raconte-t-elle.

L’adolescente est paralysée par la peur et l’incompréhension. La voilà mariée à une personne qu’elle n’a jamais vue. Lors de la nuit de noces, son mari la viole. «Il m’a violé jusqu’au matin, j’avais tellement mal. Je ne me laissais pas faire.»

C’est le début de quatorze années d’enfer. Les violences sexuelles, physiques et psychologiques deviennent son quotidien.

«Tous les soirs c’étaient les coups, les insultes, il me crachait dessus. Les humiliations vous ridiculisent et vous abaissent. L’isolement vous guette, vous perdez confiance en vous.»

Après le mariage, Samia doit quitter les siens et l’Algérie pour suivre son agresseur en France. «Je voulais dire à mon père qu’il fallait qu’il me protège de ce loup. Je n’osais pas parce que ça ne se faisait pas. Une fille convenable doit garder ça pour elle.»

Élevée dans une culture de soumission, il lui était impossible de se rebeller contre l’autorité absolue du père de famille.

Ma mère me disait que le jour où je désobéirais à mon père, il irait chercher le couteau le moins aiguisé de la maison et il m’égorgerait avec.

Quelques mois plus tard, elle tombe enceinte. L’accouchement est douloureux, le médecin lui fait 12 points de suture. Rentré à la maison, le bébé pleure et son mari explose. Il la bat et abuse d’elle à nouveau.

Samia se réveille dans une chambre d’hôpital, sa mère la force à garder le silence.

«Si tu dis que c’est ton mari qui t’a fait ça, ni moi, ni ton père, ni tes frères ne serons à tes côtés. Ton père finirait par te retrouver.»

En revenant au domicile familial, elle assiste impuissante à l’enlèvement de son petit garçon par sa propre mère, avec l’accord du mari. «Je n’ai rien pu faire», lâche-t-elle d’une voix tremblante.

Elle mettra au monde deux filles dans une atmosphère saturée par le chantage et la peur. De retour en Algérie, le cauchemar se poursuivra quelques années avant qu’elle ne se libère de l’emprise de son mari et ne coupe les liens.

Répudiée par sa famille, elle se réfugie avec ses enfants en France en 1997 où elle connaît l’errance. En 2001, elle émigre au Canada pour obtenir le statut de réfugiée et offrir un avenir à ses protégés.

«Je laisse mes enfants libres. Je n’interviens pas dans leur vie, raconte Samia Shariff. J’ai accepté que mes filles vivent avec des non-croyants, des « mécréants ».»

Au Québec, elle a enfin trouvé la sécurité et la liberté dont elle a été privée si longtemps.

Aujourd’hui je suis heureuse, je suis une femme libre et je n’ai peur de personne.

Tout au long du récit, l’amphithéâtre de l’école est resté particulièrement silencieux.

«Ça vient chercher les élèves, souligne l’enseignante Chantal Brouillette. C’est du vécu, c’est une ouverture sur une réalité.»

Un exemplaire de l’ouvrage de Samia sous le bras, Émilie Plewes a attendu son tour pour une dédicace.

«Son roman m’a ouvert les yeux, je ne savais pas que ça arrivait les mariages forcés. À certains moments, je voulais pleurer», souffle l’élève de Shediac.