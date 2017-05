Deux canoéistes retrouvés sains et saufs

Deux hommes qui avaient été portés disparus après être partis en canot vendredi ont été retrouvés samedi matin.

La disparition des deux hommes a été signalée vendredi, vers 3 h 15, quand ils ne sont pas revenus de leur excursion sur la rivière St-Jean, où ils étaient allés pour ramasser des crosses de fougère. On a fait appel à l’équipe de recherche et de sauvetage au sol en raison des conditions météorologiques et de la montée du niveau d’eau. Les hommes ont été retrouvés sains et saufs – par des agents de la GRC de Keswick et des membres de l’équipe de recherche et de sauvetage au sol York Sunbury – sur une île de la rivière, samedi, vers 8 h 30.

La GRC rappelle aux membres du public d’être prudents sur les cours d’eau. Les conditions actuelles sont imprévisibles puisque le niveau d’eau est plus élevé et le courant plus rapide que d’habitude. La GRC rappelle aussi l’importance de toujours prendre des précautions lorsque l’on planifie une randonnée à pied ou une excursion en canot: il faut apporter des provisions, recharger la pile de son cellulaire avant de partir et informer quelqu’un de l’itinéraire que l’on compte faire.