Une initiative pour moderniser un parc jugé désuet et dangereux

La communauté de Saint-Antoine se rassemble afin de moderniser le terrain de jeu de l’école Camille-Vautour. Depuis l’an dernier, un comité amasse des fonds pour améliorer le parc jugé désuet et dangereux.

Une série de pièces d’équipement du terrain de jeu de l’école de Saint-Antoine ont dû être enlevées au début de l’année scolaire après avoir été désignés trop dangereuses par des agents du District scolaire francophone Sud.

La décision n’a pas surpris les parents, qui discutaient déjà de l’état désuet du terrain de jeu depuis des années.

«On a plusieurs structures pas mal âgées qui n’étaient plus conformes aux normes de sécurité. Ça fait quelques années qu’on regarde à ça», explique Diane Babin, présidente du Comité de réaménagement du terrain de jeu de l’école Camille-Vautour.

Certaines pièces, comme les balançoires, dataient d’avant l’ouverture de l’école Camille-Vautour, quand il y avait encore trois petites écoles dans la municipalité. Elles ne respectaient plus les normes de sécurité du district, car elles étaient situées trop près de l’école et les sièges étaient trop rapprochés les uns les autres.

Des jeux de bascule et une cage à écureuil ne respectaient également plus les normes du district scolaire et ont dû être enlevés.

«C’est plus vide. Il y a quand même quelques gros morceaux et quelques balançoires, mais surtout pour les plus jeunes. Ils en ont enlevé assez.»

Depuis mai 2016, le groupe de parents et de membres de la communauté organise des petites loteries et d’autres activités de collecte de fonds. Au cours des prochaines semaines, ils préparent deux événements plus importants, soit une soirée de peinture et un tournoi de hockey-balle (voir encadré). Il y aura également une vente de briques auprès des individus et des entreprises.

Une fois la campagne de financement terminée, le comité élaborera un plan pour la modernisation du terrain de jeu.

Le District scolaire francophone Sud n’a pas de budget prévu pour le remplacement des pièces enlevées du terrain de jeu à Saint-Antoine au début de l’année. Un employé a expliqué à l’Acadie Nouvelle que les écoles reçoivent la somme de 80 000$ pour un terrain de jeu au moment de sa construction. Elles peuvent ensuite recevoir une somme de 10 000$ pour des travaux d’amélioration au niveau de la sécurité. L’école Camille-Vautour a déjà profité de cet investissement.

Le comité a l’intention d’approcher le gouvernement provincial afin de tenter d’obtenir du soutien financier pour l’aménagement d’un nouveau terrain de jeux.

Peinture et hockey-balle pour amasser des fonds

Une soirée de peinture et un tournoi de hockey-balle ayant comme objectif d’amasser des fonds pour le réaménagement du terrain de jeu de l’école Camille-Vautour auront lieu les 12 mai et 10 juin, respectivement.

La soirée de peinture animée par Sarah Irving, une activité pour les personnes âgées de 19 ans et plus se déroulera à 19h, le 12 mai, à La Cachette (21 rue Édouard, à Saint-Antoine). La peinture et l’équipement sont fournis avec l’achat d’un billet. Ceux-ci sont disponibles en ligne (paintnite.com/events/_1170066).

Le tournoi de hockey-balle aura lieu le 10 juin, sur la rue Édouard. La rue sera fermée pour la durée du tournoi, afin d’aménager trois à quatre terrains de hockey-balle. Les équipes seront formées de sept joueurs, dont un gardien et deux trios.

Des documents d’inscription sont disponibles sur la page Facebook du Comité de réaménagement du terrain de jeu de l’école Camille-Vautour. Il y aura également une session d’inscription de 18h30 à 20h à l’école, le 3 mai. En cas d’intempéries, le tournoi aura lieu le 11 juin.

Tous les fonds amassés serviront à la modernisation du terrain de jeu.