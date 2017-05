Inondations: la situation est sous contrôle au N.-B.

Le Nouveau-Brunswick semble avoir évité le pire, malgré les importantes précipitations reçues au cours des derniers jours.

L’Organisation des mesures d’urgence (OMU) a indiqué dimanche que le portrait des inondations dans la province demeurait stable et qu’aucun incident n’avait été rapporté dernièrement.

«La tempête n’a pratiquement eu aucun impact sur les infrastructures. Le seul incident à rapporter est une inondation au centre-ville de Doaktown, et ça n’a rien à voir avec les cours d’eau», affirme Robert Duguay, porte-parole de l’OMU.

Le niveau d’eau de la rivière Madawaska demeurait toutefois élevé dimanche à la hauteur du quartier Saint-Jacques, à Edmundston.

«Nous sommes encore sur le qui-vive, surtout dans le secteur du chemin Baisley, mais la situation semble vouloir se stabiliser», a indiqué Jacques Doiron, le coordonnateur aux mesures d’urgence de la ville d’Edmundston.

En pleine tournée d’inspection des zones riveraines dimanche matin, celui-ci a dit constater une diminution du niveau des différents cours d’eau de la région.

«Ce qui nous a aidés, c’est qu’il y a eu moins de précipitations que prévu et ça s’est échelonné sur une plus longue période, plutôt que de tomber d’un seul coup en 24 heures», explique Jacques Doiron.

D’autres précipitations sont attendues au Nouveau-Brunswick au cours des cinq prochains jours, ce qui devrait faire en sorte que les niveaux d’eau vont demeurer relativement élevés, estime l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.

L’organisme a indiqué que les fortes pluies reçues de vendredi soir à dimanche matin ont entraîné des niveaux d’eau parmi les plus élevés qu’a connus le fleuve Saint-Jean ce printemps.

Les autorités recommandent toujours aux résidents de ne pas naviguer sur les rivières et de se tenir loin des berges des cours d’eau et de leurs affluents.

Il est de plus suggéré de conduire plus lentement en raison de la pluie abondante qui peut parfois grandement réduire la visibilité et des accumulations d’eau qui mènent à des risques accrus d’aquaplanage.

Deux seules routes demeurent pour l’instant fermées à la circulation en raison des inondations, soit des tronçons de la route 105 (entre Jemseg et Maugerville) et de la route 690.

La situation est somme toute beaucoup plus rose au Nouveau-Brunswick qu’au Québec, où les évacuations de maisons se poursuivent de plus belle alors que 1200 militaires des Forces armées canadiennes sont déployés afin d’aider les autorités et les sinistrés.