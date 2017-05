Le public s’est déplacé en masse pour le Salon Péninsule

Pour faire de bonnes affaires et découvrir les biens et services commercialisés dans le Nord-Est, il fallait se rendre au Salon Péninsule. Le rendez-vous s’est déroulé ce week-end, à Caraquet. Il réunissait une soixantaine d’exposants.

Côté affluence, le public s’est déplacé en masse. Les organisateurs attendaient 2000 visiteurs. Cet objectif n’a pas été atteint.

«La pluie nous a avantagés dans le sens où comme il ne faisait pas trop beau, les gens locaux sont venus, mais elle nous a privés du monde installé plus loin», analyse Daniel Chiasson.

Le promoteur de l’événement l’affirme, le Salon Péninsule engendre des retombées économiques pour les exposants et pour les commerces des alentours.

«C’est difficile de les quantifier, mais il y a forcément des visiteurs qui, au passage, font un plein d’essence, s’arrêtent à l’épicerie ou pour se restaurer.»

Dimanche, Nelson Clavet est reparti «très satisfait» de sa participation. Pour la première fois, le guide à la pourvoirie Beauséjour, à Petite-Vallée en Gaspésie, tenait un stand.

«J’ai vendu une trentaine de séjours pour juillet et août.»

L’établissement québécois, qui commence sa saison la semaine prochaine, propose des journées de pêche à la truite avec hébergement.

«On participe aux salons de Campbellton, de Beresford et de Dalhousie. On veut être encore plus présent au Nouveau-Brunswick. On a beaucoup de Néo-Brunswickois parmi nos clients.»

Nettement plus implantée dans la province, la société de la Couronne Énergie NB avait elle aussi réservé un kiosque.

«Nous prenons régulièrement part à des rassemblements publics», confie Tim Hachey, conseiller en énergie.

La raison première de sa présence à son collègue et à lui: prodiguer à la population des conseils pour éviter les gaspillages d’électricité et réduire la facture.

«Dans ce domaine, peu importe votre source de chauffage, l’isolation de votre habitation est primordiale. Concernant l’eau chaude, les douches sont préférables aux bains. Le kilowatt-heure le moins dispendieux est celui qu’on n’utilise pas», révèle notre interlocuteur.

Basé à Bathurst, Tim Hachey revenait à Caraquet non sans émotion.

«Pendant la crise du verglas, on m’avait affecté au centre d’hébergement d’urgence dans l’ancienne quincaillerie BMR (en centre-ville, sur le boulevard Saint-Pierre Ouest en face de la station-service Shell, NDLR). Ç’a été deux semaines incroyables. En 25 ans de carrière à Énergie NB, je n’avais jamais vécu un truc pareil. J’en ai encore des frissons rien que d’en parler.»

Loin de ces mauvais souvenirs, René Landry et Joanne Godin, de Bertrand, sont deux des nombreuses personnes qui ont arpenté les allées du salon, dimanche.

«On vient tous les ans voir ce qui se fait localement», dit-il.

«J’ai l’impression qu’il y a plus de commerces cette année», considère-t-elle.

En s’arrêtant au stand du Club plein air de Caraquet, ils ont découvert les sessions de vélo de montagne dispensées aux enfants. Ils aimeraient inscrire leur fille, Audrey.

«On savait que le club existait, mais on ignorait qu’ils avaient mis en place cette activité», souligne la maman.

«Une des raisons de notre succès, ce sont les promotions des exposants, pendant le salon. Les visiteurs s’attendent à bénéficier d’offres qu’ils ne trouveront pas en dehors de ces jours-ci», indique Daniel Chiasson.

Au stand du Village Historique Acadien, par exemple, celles et ceux qui achetaient une passe pour la saison en recevaient une deuxième gratuite. Nombreuses étaient les personnes à vouloir en profiter. Il était nécessaire de patienter en file indienne avant de s’en procurer deux pour le prix d’une.

Le Salon Péninsule demeurera ponctuel

D’ordinaire, le Salon Péninsule se déroule aux alentours du 20 avril, au Carrefour de la mer de Caraquet.

Cette fois-ci, la manifestation a été déplacée de 15 jours en raison du spectacle des Morissette (Véronique Cloutier et Louis Morissette), programmé les 22 et 23 avril dans cette même salle.

«Nous réorganiserons le salon aux dates habituelles l’an prochain», annonce le promoteur de la foire commerciale, Daniel Chiasson.

Le Salon Péninsule demeurera ponctuel. Ses responsables n’envisagent pas d’en proposer plus d’un par an.

«Ça serait diviser la tarte en plusieurs parts. C’est comme Noël, il faut que ça reste exceptionnel.»