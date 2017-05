Recyclage: succès pour le tri à trois sacs dans le Sud-Est

Moins de coûts, plus de produits recyclés, l’arrivée d’un troisième sac dans le Sud-Est est un succès retentissant pour le centre de tri Eco 360.

Depuis la fin octobre, les résidents du comté de Kent et de tout le Sud-Est de la province ont dû s’adapter à un nouveau mode de tri. Près de 170 000 personnes ont dû changer leurs habitudes du jour au lendemain.

Adieu le système sec et humide, bonjour le sac transparent pour les produits non recyclables (verre, plastique mou, contenants souillés), le sac bleu pour le carton, le papier ou l’aluminium, le sac vert pour les matériaux alimentaires et végétaux destinés au compost.

Quelques mois plus tard, le centre de tri Eco360 constate que le changement s’est fait sans trop de difficultés.

L’usine de traitement de Berry Mills reçoit 35% de produits recyclables de plus qu’auparavant. Elle a aussi gagné en efficacité et réussi à recycler 20% plus de produits par tonnes de déchets résidentiels.

«On n’aurait pas pu demander mieux, se félicite Roland LeBlanc, directeur du centre de tri Eco360. On remercie les résidants pour leur patience, leur coopération et leurs efforts pendant cette période de transition.»

Cette nouvelle façon de faire réduit grandement les coûts au niveau du triage et rapporte gros. Les recettes liées au recyclage ont bondi de 70% lors des deux premiers mois de 2017. «Le système à trois sacs nous permet de recycler plus de carton et de papier. On a plus de volume, on a amélioré la qualité et les prix ont augmenté», résume M. LeBlanc.

Grâce à ces nouveaux revenus, Eco360 a étendu ses heures d’ouverture jusqu’à 20h la semaine et 17h le week-end. L’organisation lancera bientôt un programme de dépôt écologique mobile.

Les employés sillonneront les régions desservies par le centre de tri pour que les résidents puissent plus facilement déposer les objets encombrants ou dangereux, l’électroménager, les déchets de jardin, de construction, l’huile ou la cendre.

«On voulait rendre nos services plus accessibles, on espère que ça va réduire les dépôts illégaux», indique Roland LeBlanc.

L’ingénieur reconnaît que tout n’est pas encore parfait.

«Certains résidents trouvent le nouveau système plus simple. On voit une bonne participation du public, mais on a encore beaucoup de plastique dans le sac vert, du verre dans le sac bleu, du carton dans le sac transparent. On va continuer à faire de l’éducation.»

Un programme voué à s’étendre

L’usine de traitement de Berry Mills reçoit les déchets du tiers de la province. On y trie chaque jour les déchets d’environ 220 000 Néo-Brunswickois des comtés de Kent, de Westmorland, d’Albert, de Kings et de Queens.

Les comtés de Kings et de Queens adopteront le nouveau système à leur tour à partir du 1er septembre.

Le programme a été ouvert sur une base volontaire aux entreprises, aux appartements et aux institutions. Pour les inciter à participer, Eco360 offre un prix réduit aux organisations et aux propriétaires qui jouent le jeu du recyclage: 85$ la tonne pour les déchets enfouis et 75$ la tonne pour les produits recyclés et organiques.

Le centre de tri continuera d’agrandir cet écart au fil du temps afin d’accélérer la transition vers le recyclage.

Ouverture d’une centrale électrique au méthane en vue

Eco360 fera bientôt l’inauguration d’une centrale capable de produire de l’électricité à partir du méthane qui s’échappe du site d’enfouissement.

L’installation produira un mégawatt, c’est à dire suffisamment d’électricité pour alimenter toutes les installations du site et chauffer près de 300 maisons.

Si tout se déroule comme prévu, la centrale sera opérationnelle avant la fin de l’été. L’électricité sera vendue à Énergie NB, ce qui devrait rapporter plus de 800 000$ par année.

«Ça réduira nos coûts d’exploitation et l’investissement de 3,7 millions $ dans la centrale devrait être remboursé d’ici six à neuf ans, anticipe Roland LeBlanc. Le méthane est 25 fois plus nocif que le CO2. En le brûlant, on préserve l’environnement.»