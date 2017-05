La Voix: Frank Williams s’incline en finale

Le public de La Voix a tranché. Il a accordé 50% à Ludovick Bourgeois et 11% à Frank Williams.

Interprétant la chanson intitulée Sur la Terre des musiciens, composée par son mentor Paul Daraïche, l’infirmier en psychiatrie au Centre hospitalier universitaire de Moncton a livré une prestation qui a soulevé les Acadiens réunis au Centre communautaire de Saint-Antoine afin de visionner l’émission sur écran géant.

«Mon beau Frank, t’es un vrai gars et un vrai chanteur populaire. Tu as une voix terriblement humaine. Quand on t’entend, on a envie d’être ton ami. Et, avec ce que tu es en train de traverser, je te trouve encore plus solide que ta voix», a déclaré Isabelle Boulay à la suite de la prestation de l’Acadien à la voix grave.

En plus de Frank Williams et de Ludovick Bourgeois, cette finale de La Voix comptait deux autres compétiteurs: David Marino, de l’équipe de Pierre Lapointe, qui a recueilli 17% des votes, et Rebecca Noelle, de l’équipe Marc Dupré, qui a recueilli 22% des votes.

La finale de cette cinquième saison de La Voix mettait aussi en scène plusieurs vedettes: les frères Jackson, les soeurs Boulay, 2Frères, Stéphanie St-Jean, l’équipe de la comédie musicale Footloose, Matt Holubowski, Florida Georgia Line, Ruth B. et Valérie Carpentier.

Des racines à Saint-Antoine

Il semble y avoir quelque chose dans l’eau à Saint-Antoine. Après Travis Cormier, voilà maintenant un deuxième participant à la finale de La Voix à y avoir des racines. Les parents de Frank Williams ont grandi dans le village, avant de déménager à Moncton.

Ginette Landry est de retour au Centre communautaire du village. Il y a un an, presque jour pour jour, elle y visionnait la prestation de son neveu, Travis Cormier, sur le même écran projecteur. Elle est très fière de Frank Williams.

«Il a tellement une belle voix et il est attachant. Il a travaillé très fort pour arriver où il est.»

Ginette Landry a suivi attentivement le parcours du jeune homme âgé de 32 ans. L’émission La Voix, dit-elle, est un tremplin comme nul autre pour permettre aux artistes de l’Acadie de se faire connaître à l’échelle nationale.

«Ça permet de faire découvrir tout le talent qu’on a ici. On a juste à voir Travis, maintenant. C’est le protégé d’Eric Lapointe. J’espère qu’il va venir nous le présenter cet été quand ils seront en spectacle dans la Péninsule acadienne!»

Frank Williams l’a impressionné ce soir, avec sa voix, mais surtout par sa détermination.

«Je peux juste imaginer tout le poids qu’il a eu sur ses épaules tout au long de la saison. Son père est sur son lit de mort et il continue quand même. C’est le rêve de son père de le voir là. C’est pour lui qu’il continue», dit-elle.

C’est d’ailleurs pour cette raison que peu de membres de la famille étaient présents à la projection publique de La Voix à Saint-Antoine, explique Viola Léger, la tante de Frank Williams.

La dame a tenu à être présente pour remercier les gens de la communauté de leur appui.

«C’est très difficile ce que nous vivons».

Son frère, le père de Frank Williams, est présentement en phase terminale d’un rare cancer.

«Je suis immensément fière de Frank, mais mon doux que c’est terrible. C’est plein de choses en même temps. Vous pouvez être certain qu’il aurait aimé être aux côtés de son père ce soir.»