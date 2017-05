Un chien qui fait «un bien fou» aux patients de l’Hôpital de Campbellton

Depuis quelques semaines, Dolorès Bérubé arpente les corridors de l’Hôpital régional de Campbellton en compagnie d’un invité bien spécial et surtout, bien apprécié des résidents. Son chien Kooza.

Déjà en vigueur dans certains hôpitaux de la province, le programme de zoothérapie vient de faire son apparition à celui de Campbellton. Encore à ses premiers pas, il est pour l’instant livré par Dolorès Bérubé et de son épagneul cavalier King Charles prénommé Kooza.

«C’est encore tout nouveau, je n’ai fait jusqu’ici que trois visites», confirme Mme Bérubé.

Le but de la zoothérapie? Apporter un peu de joie, de bonheur et de réconfort aux personnes seules, malades ou hospitalisées. Tout cela en leur permettant de côtoyer un animal.

«Les effets positifs sont multiples. Ça leur change les idées pendant un instant. Il y a beaucoup d’entre eux qui sont seuls, qui ne reçoivent pas de visiteurs régulièrement. Quand ils voient Kooza arriver, leur regard s’allume», mentionne Mme Bérubé.

Au Nouveau-Brunswick, 136 équipes comme Dolorès et Kooza parcourent les différentes institutions de santé.

Tous deux ont été formés par le Programme de zoothérapie canine d’Ambulance Saint-Jean. Car ce n’est pas n’importe qui peut arpenter les couloirs avec un chien en milieu hospitalier.

Mme Bérubé a ainsi dû se rendre à quelques reprises à Saint-Jean afin de former et accréditer son chien.

«Ce ne sont pas tous les chiens qui peuvent devenir chien de thérapie. Ça prend des qualités spéciales. Il doit, par exemple, être passif, peu réactif aux situations de stress, et bien entendu ne pas avoir peur des étrangers, car on tente constamment de le toucher», raconte-t-elle.

Bien que le programme ne fait que débuter à l’Hôpital régional de Campbellton, le duo est toutefois actif depuis plus d’un an déjà à l’institut psychiatrique voisin, le Centre Hospitalier Restigouche (CHR), à raison d’une visite par semaine.

«Et ça fait aussi au moins trois ans que je me rends dans certains foyers de soins de la région», ajoute-t-elle.

Celle-ci visite ainsi régulièrement le Foyer de soins de Dalhousie puisque sa mère, Ann, y réside. Ironiquement, cette dernière n’aime pas particulièrement les chiens. Cela dit, la présence de Kooza ne semble pas trop la préoccuper.

«Je ne force jamais les choses. Si je vois qu’une personne semble un peu mal à l’aise avec la présence de Kooza, je m’éloigne ou je n’entre pas dans sa chambre. Mais dans l’ensemble, les gens sont contents de nous voir. Kooza brise la glace et ça les fait parler. Sa présence brise l’isolement», indique Mme Bérubé.

À l’hôpital, les visites se sont concentrées jusqu’à présent aux unités de gériatrie, de transition et des anciens combattants. Les visites au CHR sont un peu plus difficiles pour elle et son chien en raison de l’énergie des patients.

«Ils sont généralement plus agités que des personnes âgées par exemple, et les animaux ressentent cela. Kooza devient donc nerveuse plus rapidement ce qui fait que mes visites sont de plus courtes durées. Cela dit, même s’ils sont plus énergiques, on sent immédiatement un bien-être en présence de Kooza. Ce sont des gens qui, dans bien des cas, manquent de contacts interpersonnels. La présence de Kooza leur fait du bien, elle leur apporte un petit réconfort, enlève un peu de stress», témoigne-t-elle.

C’est par l’entremise de sa sœur qui participait au programme du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton que Dolorès Bérubé a eu l’idée de faire aussi de la zoothérapie.

«J’ai vu ce que cela apportait aux gens, ça m’a donné envie de faire pareil ici, au Restigouche», confie-t-elle, ajoutant que sa sœur livrait le programme avec…le demi-frère de Kooza», ajoute-t-elle.

«On garde cela dans la famille d’un côté comme de l’autre», lance-t-elle à la blague.

Qu’est-ce qu’elle retire de ce bénévolat? «Beaucoup de satisfaction», dit-elle.

«Ça me fait presque autant de bien que ceux que je visite. C’est plaisant de voir les gens sourire à la vue de Kooza, que ce soit les patients ou les membres du personnel. Ça apporte beaucoup de positif. Ça fait un bien fou aux personnes âgées ou en perte d’autonomie. C’est un peu ma façon de redonner un petit quelque chose à ma communauté», poursuit Mme Bérubé.

Pour le moment, Dolorès et Kooza sont les deux seuls qui prennent part au programme de zoothérapie. D’autres pourraient venir grossir les rangs.