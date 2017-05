Exclusif – Le DG de la Coop de Rogersville jette l’éponge

Le directeur général de la Coopérative de Rogersville a remis sa démission au conseil d’administration. L’entreprise a affiché un cinquième déficit annuel consécutif en mars, cette fois frisant les 425 000$.

L’Acadie Nouvelle a confirmé l’information lundi, en entrevue avec le président du conseil d’administration, Fernand Gaudet.

La démission semblait inattendue.

«Il nous a annoncé qu’il devait quitter son emploi chez nous pour des raisons personnelles.»

Sylvain Thébeau était en congé maladie depuis plusieurs mois, remplacé par Lynn Doiron. Elle continuera d’assurer l’intérim jusqu’à ce que le processus d’embauche d’une nouvelle direction générale soit entamé.

Sylvain Thébeau demeure pour l’instant à l’emploi de la coopérative, précise le président.

«C’est un processus qui prend un certain temps à se régler», dit-il, sans préciser la date du départ officiel.

Fernand Gaudet n’a pas non plus précisé si la directrice générale intérimaire serait par la suite embauchée de manière permanente, ou si le poste serait ouvert au public.

«Ce n’est pas une discussion que nous avons eu la chance d’avoir encore. Nous allons bientôt nous pencher sur la question.»

La Coopérative de Rogersville tente de maintenir sa tête hors de l’eau. Après un déficit de 135 000$ en 2012 et en 2013, de 4000$ en 2014, et de 375 000$ en 2015, les dirigeants ont annoncé un manque à gagner record lors de l’assemblée générale annuelle de mars: 425 000$.

Des décisions importantes ont été prises par les membres pour stopper l’hémorragie, comme la fermeture de la quincaillerie BMR et la liquidation des stocks, totalisant 230 000$ en novembre. La décision permettra d’économiser 100 000$ au budget d’exploitation, selon les calculs des comptables.

Toutefois, pas question de toucher à la succursale d’Alcool NB, dit Fernand Gaudet.

«Ça fait partie de notre entreprise et ça va le rester.»

Optimiste, il estime que le pire de la tempête est maintenant passé et que le supermarché reprendra bientôt du poil de la bête.

«C’est du positif. On est en train de réorganiser le magasin et on a l’appui des membres. On se concentre maintenant sur l’épicerie, le secteur des viandes, du prêt-à-manger et des légumes. C’est surtout là qu’on veut améliorer les choses pour nos membres.»

À l’approche de la saison chaude, le président s’attend à ce que le chiffre d’affaire de la coopérative gonfle et que davantage de clients investissent le magasin. Il croit en l’avenir de la Coopérative de Rogersville.

«On a encore du travail à faire, mais ça roule!»