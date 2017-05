Lieux inesthétiques: un répit pour deux résidants de Saint-André

Rosaire Cyr et David Gagnon tentent de vivre une existence normale sur leur terre de la Communauté rurale de Saint-André. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Rosaire Cyr et David Gagnon peuvent désormais avoir l’esprit un peu plus tranquille et aspirer à des jours meilleurs.

Les deux résidants de la Communauté rurale de Saint-André étaient menacés depuis belle lurette de voir leur terrain être saisi par le gouvernement et de devoir déménager en raison de factures d’impôt foncier impayées.

Jugés inesthétiques, les lieux où habitent les deux hommes ne faisaient pas le bonheur du voisinage et de l’administration de Saint-André qui, dès 2012, s’est livrée à une véritable partie de bras de fer avec les deux citoyens.

Cette saga, qui a grandement divisé la population de Saint-André, a atteint son paroxysme en juin 2014 avec une opération menée par la GRC ainsi que par la SPCA et le nettoyage du terrain situé sur le chemin Montagne-A.-Comeau.

L’opération s’était soldée par la démolition de bâtiments, la saisie de nombreux animaux de ferme et d’outils agricoles et par l’arrestation par la GRC de David Gagnon et de son ami Rosaire Cyr, qui habitaient tous deux les lieux.

Selon les principaux intéressés et Chuck Chiasson, le député provincial de la circonscription de Victoria-La-Vallée, le gouvernement du Nouveau-Brunswick aurait renoncé à son droit de vendre les biens afin de recouvrer l’impôt qui est dû.

En contrepartie, David Gagnon pourra conserver sa terre s’il est en mesure de verser 100$ au gouvernement chaque mois.

À un certain moment, la somme réclamée par le ministère des Finances et par la Communauté rurale de Saint-André en impôts impayés, en frais juridiques et en frais de nettoyage dépassait 50 000$.

La plus récente facture d’impôt foncier envoyée à David Gagnon se chiffrait à 31 000$.

«Si vous versez 100$ par mois, vous allez être OK», a récemment écrit le député Chiasson dans un message envoyé à Rosaire Cyr.

Celui-ci n’hésite pas à qualifier la décision du gouvernement provincial de geste de bonté.

«Le député Chiasson a travaillé fort pour nous. Je ne m’attendais pas vraiment à une telle offre et à ce geste de bonté du ministère des Finances», a-t-il indiqué à l’Acadie Nouvelle.

50 000$ en dédommagement

Rosaire Cyr espère toujours obtenir un dédommagement de la part de la Communauté rurale de Saint-André afin de compenser la perte d’outils et d’équipement agricole, de pièces de métal et de bois qui lui appartenaient et qui ont été saisis.

Il réclame de fait à l’administration municipale une somme de plus de 50 000$, et ce, depuis la grande opération de nettoyage de juin 2014.

«J’espère toujours en venir à une entente à l’amiable avec Saint-André, mais mes factures se retrouvent toujours dans la poubelle», déplore-t-il.

En mai 2016, Rosaire Cyr avait de plus tenté de déloger le maire de Saint-André, Allain Desjardins, lors de l’élection municipale.

Pour ce dernier, il est grand temps de tourner la page sur cette histoire qui a divisé la population et quelque peu terni l’image de la Communauté rurale de Saint-André.

«Ils ont leur façon de faire les choses, tant mieux s’ils ont pu profiter d’un arrangement financier avec le gouvernement. Tout ce que l’on demande, c’est le respect des lois portant sur les lieux jugés inesthétiques, même si ce sont des règles difficiles à appliquer », a indiqué le maire Desjardins.

La Loi provinciale sur les lieux inesthétiques est on ne peut plus claire.

Elle stipule que nul ne doit tolérer que soient inesthétiques des lieux qu’il possède ou qu’il occupe en permettant la présence en un endroit quelconque de ces lieux, de cendres, de ferraille, de détritus, de déchets, de résidus de fabrication ou de construction, de carrosseries ou de pièces d’automobiles ou d’autres véhicules ou d’appareils, ou d’un bâtiment délabré.

Pendant ce temps, la vie semble avoir repris son cours normal sur le terrain du chemin Montagne-A.-Comeau à Saint-André.

Installés dans des roulottes dépourvues d’électricité et dont certaines sont inhabitables durant l’hiver, Rosaire Cyr et David Gagnon tentent de vivre une existence normale sur leurs terres, entourés par leurs nombreux chiens et plusieurs animaux de ferme.

«Avec une génératrice et mon poêle à bois, je vis à la vieille mode et j’adore ça», de conclure Rosaire Cyr.