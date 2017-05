Trafic de sirop d’érable: Étienne St-Pierre ira en appel de son verdict

Reconnu coupable de fraudes et de trafic de sirop d’érable, l’homme d’affaires Étienne St-Pierre de Kedgwick maintient son innocence et en appelle de son verdict.

Étienne St-Pierre a été reconnu coupable en novembre dernier de fraudes et de trafic de sirop d’érable. On l’accusait alors d’avoir écoulé sur le marché du sirop provenant d’un important vol (2700 tonnes) survenu dans un entrepôt de Saint-Louis-de-Blandford qui appartient à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.

Ce vol aurait eu lieu entre août 2011 et juillet 2012. Plusieurs barils de sirop d’érable auraient été remplacés par des barils remplis d’eau avant que l’on s’aperçoive de la supercherie.

Le 28 avril dernier, le propriétaire de l’entreprise d’exportation de sirop d’érable SK Export a été condamné à deux ans moins un jour devant être purgé dans la collectivité, à quoi s’ajoute une période de probation de trois ans. Il s’est aussi vu infliger une amende de 1,03 million $ devant être réglée d’ici 15 ans, à défaut de quoi il devra purger cinq ans de prison.

L’homme d’affaires de 73 ans a toujours nié avec vigueur une quelconque implication dans cette affaire. Aujourd’hui, ce dernier persiste et signe, faisant appel de son verdict de culpabilité. Pour ce faire, il a retenu les services de l’avocat restigouchois Mikaël Bernard.

La défense allègue que M. St-Pierre a reçu une assistance inefficace de la part de son avocat, bref qu’il a mal été conseillé et mal aiguillé durant le procès. Me Bernard soutient, par exemple, que son client n’aurait jamais dû se trouver sur le même banc des accusés que ceux qui ont admis avoir participé au vol du sirop d’érable.

«J’ai beaucoup de difficultés avec la façon dont les choses se sont faites», avoue-t-il.

«On a d’un côté des gens qui admettent un vol et de l’autre M. St-Pierre qui est accusé d’avoir eu en sa possession des objets volés (sirop) et d’avoir comploté pour l’écouler, ce qu’il nie depuis le départ. Ses livres ont été saisis. Il a coopéré avec la police. Il a même déjà subi avec succès un polygraphe dans cette affaire, un test qui a permis d’indiquer qu’il dit la vérité lorsqu’il affirme ne pas être mêlé à tout cela», explique l’avocat.

Ce dernier ne se gêne pas pour qualifier la sentence imposée à son client de disproportionnée compte tenu du rôle minime pour lequel il a été reconnu coupable.

«Deux ans moins un jour à domicile, c’est le maximum que l’on peut donner pour ce type de sentence. Pour ce qui est du volet de l’amende, c’est inquiétant, surtout qu’on ajoute un terme de cinq ans de prison ferme – un terme fédéral donc – s’il n’a pas payé d’ici un temps donné. Je n’ai jamais vu ça dans toute ma pratique», confie-t-il.

Me Bernard a déposé son avis d’appel à la Cour d’appel du Québec. Il a aussi fait une demande pour obtenir la transcription du procès, un document imposant de comptant plusieurs milliers de pages.

Les procédures risquent donc d’être longues. Il se peut ainsi fort bien que M. St-Pierre ait terminé sa période de détention à domicile avant de connaître le résultat de son appel.

«S’il avait été emprisonné, j’aurais demandé une suspension de sa sentence en attendant les résultats des procédures. Actuellement, il peut tout de même aller travailler et vaquer un peu à ses occupations avec une certaine restriction. Ce qui lui importe surtout à ce stade, c’est de blanchir son nom. M. St-Pierre est quelqu’un de fier et cette affaire a entaché sa réputation. C’est certain qu’il y a la question de l’amende et de la prison possible, mais c’est aussi beaucoup une question d’honneur et de principes. Et en affaires, lorsqu’une réputation est entachée, c’est très difficile à laver. Il a déjà perdu beaucoup de clients, c’est une situation qui lui a causé un tort immense», indique Me Bernard.