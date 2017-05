Bathurst veut raccorder d’autres villes à son réseau d’aqueduc

La Ville de Bathurst a budgétisé 6,5 millions $ cette année pour exploiter ses services d’eau et d’égout. - Archives

Avec des déficits récurrents dans son fonds d’eau et d’égout, une des solutions pour la Ville de Bathurst serait d’approvisionner en eau potable d’autres localités, comme elle le fait pour Beresford, afin d’augmenter ses revenus. Mais ce n’est pas si simple.

Bathurst a terminé l’exercice financier 2016 avec un surplus de 8370$ dans son fonds général et un déficit de 44 635$ dans le compte des services sanitaires et d’aqueduc.

À la base, la Ville était en meilleure posture dans ses finances générales, l’excédent se chiffrant à 308 370$ grâce à un solde de 195 000$ dans le budget de déneigement et de 89 000$ en raison de la vacance du poste d’agent de développement économique.

Cependant, la direction municipale a transféré 300 000$ afin de combler les pertes de 344 635$ dans le fonds eau et égout. Des pertes occasionnées par des réparations imprévues sur la rue Évangeline, sur la rue Main et sur l’avenue St. Peter, ainsi que par le remplacement de certaines conduites maîtresses.

«Nous avons encore beaucoup de vieilles infrastructures, donc il y a souvent des bris. Au final, ça coûte cher de les réparer. L’autre problème est que nous n’avons pas assez de clients. La population diminue et nous avons beaucoup de personnes âgées qui, elles, n’utilisent pas beaucoup d’eau», fait remarquer André Doucet, le directeur général et trésorier de la Ville de Bathurst.

Bathurst fournit en eau potable sa voisine Beresford et souhaite depuis plusieurs années étendre son service. Elle a déjà approché la réserve autochtone Pabineau à cet effet, sans résultat.

Aussi, une proposition dans ce sens s’était retrouvée, l’an dernier, dans une demande pour financer une étude d’eau potable à Petit-Rocher, qui comporte des taux élevés de trihalométhanes à certaines périodes de l’année.

«Nous étions prêts à desservir Petit-Rocher et ça aurait inclus Nigadoo, mais c’est tombé à l’eau. Nous produisons assez d’eau pour fournir le territoire de Petit-Rocher à Pabineau et même plus que ça. La rivière Middle River peut accommoder pratiquement toute la région Chaleur», affirme M. Doucet.

Le village de Petit-Rocher, qui a une nouvelle tour d’eau, a rejeté la possibilité d’être connecté à Bathurst.

«Nous n’avons jamais dit que nous étions intéressés. Ce n’était pas notre idée. Je ne dis pas que c’est une mauvaise idée, dans 50 ans d’ici, mais nous n’avons aucun appétit pour ça», a martelé Luc Desjardins, le maire.

Les citoyens de Nigadoo ont leur propre puits. Certains foyers rencontrent des problèmes d’eau et le poste de police BNPP n’a même pas d’eau potable. Le Village n’écarte pas l’examen d’un raccordement au réseau de Bathurst, sauf que l’an dernier, les élus n’avaient pas assez d’éléments en main pour prendre une décision.

«Nous n’avons pas vraiment eu de rencontre pour avoir plus détails sur l’étude, mais je vais en demander une pour nous faire expliquer le projet et les coûts parce que Nigadoo pourrait en bénéficier. Ce qui nous aide, c’est que nous avons fini de payer notre prêt pour les égouts et nous pourrions envisager d’aller de l’avant avec ça, mais il faudrait avoir des chiffres», indique Charles Doucet, le maire.