Un autre homard blanc à l’Aquarium de Shippagan (vidéo)

L’Aquarium et centre marin du Nouveau-Brunswick, à Shippagan, compte un nouveau pensionnaire. Début mai, un pêcheur a apporté à l’institut un homard blanc possiblement albinos, qu’il venait de trouver dans ses trappes.

Il s’agit d’une espèce rare qui se démarque par sa couleur crème: il s’en dénombre 1 sur 100 millions. Pour autant, le crustacé ne sera pas montré au public cet été.

«Il lui manque une pince. Ça va demander deux mues, je pense, avant qu’elle se reforme», informe Conrad Allain, le responsable de la collection vivante de l’établissement.

Ainsi «régénéré», le homard sera exposé.

«On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Peut-être l’a-t-il perdue pendant la pêche ou bien avait-il une microfracture à l’intérieur de laquelle une bactérie s’est développée», explique le spécialiste.

Bleu, vert, bicolore, tacheté… L’aquarium et centre marin possède une trentaine de crustacés à la carapace hors normes. Tous donnés par des pêcheurs.

«À chaque saison, on en reçoit une douzaine environ. Parce qu’ils sont rares, les pêcheurs sont fiers de nous les apporter. Ils ne se verraient pas les manger. Pour nous, c’est un atout. Cela nous permet de montrer au public les particularités de nos fonds marins», confie Laurent Robichaud, coordonnateur.

Les homards sont véritablement l’espèce vitrine qui attire les visiteurs. L’emblème de l’établissement est un homard bleu.

«C’est celui qui plaît le plus, alors qu’il n’est pas le plus exceptionnel. Il y en a 1 sur 3 ou 4 millions», poursuit M. Robichaud.

Autre animal marin qui séduit petits et grands à Shippagan: les phoques. Quatre femelles s’ébattent présentement dans un bassin extérieur.

«Océane, la maman, est très vocale. Elle crie souvent. El Niño est plus docile. Niña est joueuse et sa sœur Dori est plus craintive», introduit Conrad Allain.

Tous les étés, elles se donnent en spectacle. Ce sera encore le cas cette année. L’Aquarium et centre marin du Nouveau-Brunswick rouvre ses portes, pour la saison estivale, le 4 juin.

Hausse de l’affluence

L’affluence au centre marin ne faiblit pas. En 2016, 29 000 visiteurs s’y sont rendus.

«C’est 9% de plus par rapport à l’année précédente. Ça fait deux ou trois ans qu’on est en phase ascendante», révèle le coordonnateur de l’établissement, Laurent Robichaud.

Ils devraient être encore plus nombreux cet été.

«On célèbre notre 35e anniversaire», poursuit le responsable.

Nouveauté de cette année, l’artiste acadien Donat Lacroix se livrera à une interprétation, quatre jours par semaine, en juillet et en août, au cours de laquelle il mettra en scène la vie d’un gardien de phare.

Une façon d’en aborder les spécificités. L’aquarium sera accessible au public jusqu’au 30 septembre.