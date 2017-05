Listuguj: rare visite de l’épave du Marquis de Malauze

Un oeil averti n'y verrait que de vieux morceaux de bois, mais il s'agit bel et bien des restes du Marquis de Malauze. Entreposés à Listuguj, ils n'attendent que d'être rassemblés. - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

La communauté autochtone de Listuguj au Québec a ouvert en début de semaine, et ce, pour une rare fois, les portes du hangar contenant les restes du Marquis de Malauze.

Initiée par la Société historique Machault, cette courte visite avait comme objectif de vérifier l’état de conservations des morceaux du fameux navire entreposé derrière l’église de Sainte-Anne-de-Restigouche depuis maintenant 30 ans.

Constat? «Le hangar est sec et très bien aéré, ce qui fait que l’épave semble très bien conservé. Ce que je vois aujourd’hui est très encourageant. On a bien pris soin de l’épave et je crois qu’il y a un bel avenir pour ce trésor archéologique», explique Michel Goudreau, président de la société.

Dans le hangar, ce que l’on voit ne ressemble toutefois en rien à un bateau. Un œil non averti n’y verrait que de vieux bouts de bois sans grand intérêt, mais il s’agit bel et bien des restes du Marquis de Malauze.

«Par exemple, on voit très bien la quille, la colonne vertébrale en quelque sorte, une colonne de 96 pieds de longueur. On parle de deux morceaux de chêne noir, un bois extrêmement dur qui a visiblement très bien résisté au temps puisqu’il est en très bonne condition 250 ans plus tard», mentionne M. Goudreau.

Le Marquis de Malauze rappelons-le, est un navire français ayant participé à la Bataille de la Ristigouche en 1760. Bien archéologique classé par le gouvernement du Québec, il fut construit en 1745 et mesurait 110 pieds. Armé de 12 canons, il accueillait une centaine de membres d’équipage (40 marins et 60 soldats).

Lors de la bataille, les Français – voyant que la cause était perdue – mirent le feu à deux de leurs principaux vaisseaux (le Machault et le Bienfaisant), afin qu’ils ne tombent pas dans les mains des Anglais. Ils épargnent le Marquis de Malauze par égard aux 62 prisonniers qui s’y trouvaient.

Il fut par contre pris par les Anglais et ceux-ci l’ont eux-mêmes incendié et coulé dans la rivière Restigouche. Six prisonniers anglais qui se trouvaient toujours dans la cale – ivres morts raconte-t-on – périrent lors de cet incendie. Ce qui reste du navire a séjourné dans la rivière pendant 179 ans avant d’être sorti des eaux en 1939 sous l’initiative des Pères capucins.

On se rappellera que la Société historique Machault espère mettre la main sur cet artefact, chose qui est de plus en plus probable puisque la communauté de Listuguj semble plus que jamais disposée à s’en départir afin de libérer l’espace.

«On a eu une rencontre, il y a deux semaines, avec le directeur général de la communauté. On n’a pas eu un oui ou un non catégorique. Il reste encore certaines questions qu’ils doivent étudier de leur côté, à savoir par exemple s’ils sont prêts à le donner ou le prêter à long terme. Mais ça regarde bien», indique M. Goudreau.

«Ça fait depuis 1987 que le bateau est ici, en pièces détachées, en attente d’être mis en valeur», indique celui qui souhaite que les morceaux soient remontés puis exposés. Le projet n’est pas simple, un véritable casse-tête même puisque l’épave compte 266 pièces. Par contre, le spécialiste qui l’a démonté à l’époque, Alain Franck, serait prêt à se mettre de nouveau à la tâche… cette fois pour le remettre sur pied.