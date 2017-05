Mise à l’eau d’un navire construit au chantier de Bas-Caraquet (vidéo)

Le Nutamet a quitté les eaux de la baie de Caraquet, au bord duquel il a été assemblé. L’entreprise installée au chantier naval de Bas-Caraquet, Construction Navale Atlantique, a livré, mardi matin, le crabier à la Première Nation malécite de Viger, au Québec, qui lui avait passé commande. Le bateau est à 100% composé de matériaux composites.

«Le 100% composite est une technologie moderne et novatrice. Nous en avons fait notre spécialité. Comparativement au bois ou à l’acier, elle rend nos embarcations plus légères et plus robustes. Elles nécessitent moins d’entretien», présente Jean-Pierre Robichaud, le directeur général de Construction Navale Atlantique.

L’équipage du Nutamet – tous membres de la Première Nation malécite de Viger – a pris possession du crabier, mardi.

«C’est un gros beau bateau tout neuf. On a hâte de prendre la mer avec», commentait Sébastien Labonté, peu avant le baptême au vin mousseux de la coque.

Pêcheur depuis 19 ans, c’est lui qui sera aux commandes. Les autochtones utiliseront le Nutamet pour la pêche au crabe, mais aussi pour celle au turbot et autres.

«C’est un bateau multifonction», précise Sébastien Labonté.

«Il sera opérationnel d’ici deux semaines. Nous avons encore de l’équipement à installer», indique Jacques Tremblay, le grand chef de la Première Nation.

La pêche est une activité importante pour lui et les siens.

«Elle nous rapporte des revenus autonomes de plusieurs centaines de milliers de dollars.»

Ce crabier de 55 pieds de long par 22 pieds de large a demandé 10 mois de travaux. Il s’agit de la troisième embarcation à sortir des ateliers de l’entreprise de Bas-Caraquet.

«C’est pour nous une bonne opération. Plus nous allons en produire, plus nous allons nous faire connaître. Ça contribue à relancer la construction navale dans la Péninsule acadienne. On peut raisonnablement espérer décrocher sous peu des contrats à l’international», déclare Jean-Pierre Robichaud.

Présentement, ses employés travaillent à l’élaboration de quatre crabiers. La situation enchante la maire de Bas-Caraquet, Agnès Doiron.

«C’est merveilleux, je suis très heureuse», commente-t-elle.

L’élue est d’autant plus ravie que le Centre naval du Nouveau-Brunswick basé dans la zone industrielle de sa municipalité a connu des débuts compliqués.

«C’est aujourd’hui un parc animé, qui fait travailler du monde de chez nous. Notre chantier naval vogue désormais en eaux calmes.»

Les Malécites de Viger

La Première Nation malécite de Viger compte 1650 membres environ. Ils ne sont pas regroupés dans une réserve.

La majorité d’entre eux vivent un peu partout au Québec. Les autres se sont installés dans différentes provinces du Canada, d’autres dans le Maine, aux États-Unis.

Le siège de cette Première Nation est basé à Cacouna, non loin de Rivière-du-Loup, dans la Belle Province.