Campbellton: marcher contre la violence conjugale

La violence conjugale est plus présente qu'on le croit dans nos communautés. - Archives

Une marche dénonçant la violence conjugale aura lieu ce jeudi à Campbellton.

L’activité, intitulée «Reprenons la nuit», se déroule depuis quelques années durant la rencontre annuelle et de formation des différents centres de ressources pour victimes de violence du nord de la province. Cette année, le thème de cette rencontre tourne autour de la violence et ses répercussions sur la santé mentale.

Pour Stéfanie Savoie, directrice de la Maison Notre-Dame, l’événement est une occasion de sensibiliser les gens à la cause de la violence envers les femmes et les enfants.

«Le titre de l’activité est très évocateur, car on veut que les femmes puissent reprendre leur droit de marcher en toute quiétude dans les rues sans être victime de violence, de harcèlement ou d’abus», explique-t-elle.

«Bien qu’il y ait eu du progrès de fait au cours des dernières années en matière de sensibilisation envers la violence faite aux femmes – qu’elle soit physique ou psychologique –, ce n’est malheureusement pas un problème qui risque de disparaître du jour au lendemain. La première chose à faire pour lutter contre celle-ci, c’est reconnaître son existence, et non faire comme si ça ne touchait personne près de nous. Cette marche, c’est une façon pour la communauté de reconnaître le problème de la violence conjugale et de se positionner concrètement contre», exprime Mme Savoie.

Preuve que la violence conjugale et familiale est bel et bien toujours présente, la clientèle de la Maison Notre-Dame – qui héberge d’urgence femmes et enfants – se maintient d’année en année, frôlant la centaine de clients par années.

«Et ça, c’est seulement ceux qui sont admis. On a aussi plusieurs clients à l’extérieur de la résidence, des femmes qui ne sont pas prêtes à quitter leur agresseur ou qui veulent simplement des conseils. Les gens seraient surpris à quel point la violence conjugale est plus répandue que l’on croit», ajoute-t-elle.

La marche débutera à 18h par un rassemblement à l’hôtel Quality Inn de Campbellton.