Une victime de viol brise le silence: «on se sent honteuse et sale» [vidéo]

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Marie-Hélène Michaud raconte l’agression sexuelle qu’elle a subie dix ans plus tôt. En se livrant publiquement, la jeune femme de Moncton espère surmonter le traumatisme et encourager les victimes à s’ouvrir pour trouver de l’aide.

En 2007, la jeune femme de Saint-Quentin déménage pour entamer ses études à l’Université de Moncton. À la recherche de l’âme soeur, elle fait la connaissance d’un homme sur un site de rencontre. Elle se rend chez lui pour le premier rendez-vous.

«J’ai été victime d’un viol cette soirée-là. Je lui ai dit non à trois occasions et l’acte a quand même été fait», révèle Marie-Hélène dès les premières secondes de sa vidéo.

De cette soirée, elle n’a eu aucun souvenir pendant très longtemps. L’étudiante a subi un épisode d’amnésie traumatique, phénomène assez fréquent chez les personnes victimes d’un viol. Pour se protéger du choc et du stress extrême, le cerveau fait «disjoncter» les circuits émotionnels et de la mémoire.

Le drame a été noyé, refoulé pendant sept ans. Les images ont fini par ressurgir lors de la dernière année de son baccalauréat en travail social. Elle travaillait sur projet à propos des agressions sexuelles et lisait au sujet du viol lorsque les souvenirs se sont libérés et ont refait surface.

«Quand ça revient, ce sont des sentiments indescriptibles, ça a frappé dur», se souvient Marie-Hélène en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

Dépression, idées suicidaires, les mois qui suivent sont un calvaire.

Le sentiment de culpabilité prend le dessus: aurait-elle pris trop de risques? Aurait-elle été provocante? Il lui a fallu du temps avant de réaliser que la responsabilité de l’acte appartient à l’agresseur et à lui seul.

«Pour moi, c’était de ma faute, je me disais que je l’avais provoqué alors que pas du tout. On entend parfois des commentaires comme « elle l’a mérité », « elle l’a cherché, elle s’est rendue chez lui ». Si tu dis non, c’est non!»

Pour autant, elle n’a jamais cherché à retrouver ou à dénoncer son agresseur.

Une vie à reconstruire

La jeune femme a fini pour tout avouer à ses parents et à son frère. Au fil des consultations auprès de professionnels, elle remonte doucement la pente.

À 27 ans, Marie-Hélène est toujours en reconstruction. Le chemin de la guérison est long et difficile. Le mal-être persiste et son estime de soi reste très fragile.

«S’aimer, se voir comme une femme belle, intelligente, compétence… c’est difficile parce qu’on se sent honteuse et sale, on se demande pourquoi ça nous est arrivé, on se remet en question.»

L’événement a aussi laissé des traces dans sa vie de couple.

«C’est difficile de s’épanouir avec quelqu’un d’autre, d’aimer, de se laisser aller, de faire confiance, de se sentir en sécurité», souffle-t-elle.

Depuis sa sortie des études, Marie-Hélène peine à conserver un emploi stable et à temps plein.

«Je ne suis pas encore guérie. Dès que je sens qu’on me manque de respect, je quitte mon emploi», lâche-t-elle.

Aider les victimes à s’ouvrir

En ce mois de sensibilisation aux agressions sexuelles, Marie-Hélène Michaud a décidé de partager son histoire le plus largement possible. Dans une vidéo publiée mardi, elle explique ce qu’elle a vécu et s’attaque au tabou qu’est le viol.

«J’étais prête à en parler», dit-elle.

Moins d’une journée plus tard, le clip a été visionné près de 17 000 fois. La jeune femme reçoit depuis une foule de messages de sympathie et d’encouragement.

«Ça m’aide énormément. Cette vidéo c’est ma plus grande thérapie», reconnaît Marie-Hélène.

L’idée lui est venue de son idole, Oprah Winfrey. La superstar de la télévision américaine a été violée pendant son enfance et a écrit un livre sur son passé abîmé.

Cette vidéo, la jeune femme l’a faite pour elle, mais aussi pour les autres victimes. Dans son message, elle les appelle à ne pas taire les choses, à ne rien garder à l’intérieur.

«Ce n’est pas de la pitié que je veux. Je veux que les gens soient éduqués et comprennent que c’est important d’en parler. Les victimes ont tellement honte qu’elles ne veulent rien dire. Elles se demandent comment elles vont être perçues, elles ont peur du regard de l’autre.»

Plusieurs internautes ont répondu en témoignant à leur tour des agressions qu’ils et elles ont subies. Les réactions réchauffent le coeur de Marie-Hélène. «C’est ça que je voulais: inspirer les femmes à se libérer et à se sentir mieux.»

«Je veux leur dire: vous n’êtes pas seules. Des groupes de soutien, des travailleurs sociaux, des psychologues, de l’aide il y en a. Si ça peut aider une femme ou un homme à dénoncer, à parler, j’aurais accompli quelque chose.»