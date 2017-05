Plus de 100 $ pour un souper de la fête des Mères

Le festin de la fête des Mères coûtera plus cher à de nombreux Néo-Brunswickois cette année. De faibles débarquements et un taux de change favorable à l’exportation poussent les prix du homard à la hausse.

Le homard à la fête des Mères est une tradition bien ancrée dans plusieurs familles acadiennes. Le deuxième dimanche de mai est l’une des journées les plus achalandées de l’année à la Poissonnerie Big Fish de Shediac.

Cette semaine, cependant, les consommateurs auront une mauvaise surprise. Les prix ont grimpé en flèche depuis le printemps 2016.

Denis Breau, propriétaire de la poissonnerie, affiche un prix de 10,99$ la livre (mercredi). Cela veut dire qu’un homard de taille moyenne coûte de 13$ à 14$, alors qu’un plus gros peut coûter 20$. Un repas de homard pour une famille peut ainsi dépasser la barre des 100$.

«Pour nous, c’est terrible. Le monde trouve ça trop cher. Il y a beaucoup de monde qui vire de bord et n’en achète pas», mentionne celui qui possède des succursales de Big Fish à Moncton et Dieppe.

«Ça va être beaucoup plus tranquille cette année. Ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre d’acheter 100$ de homard.»

Un prix de 10,99$ la livre représente une marge de profit de 2$ pour le marchand. Cela n’est pas assez pour subvenir aux besoins de l’entreprise, selon M. Breau. En plus du 7,50$ qu’il paie au pêcheur, il doit absorber les coûts du transport, de la glace et de la livraison de l’appât.

«Vraiment, on aurait besoin de 3$ la livre (de profit). Les pêcheurs ne pourraient pas pêcher à ce prix, et on a autant de dépenses qu’eux», mentionne celui qui dirige une quinzaine d’employés.

La demande dépasse l’offre

Quelques facteurs expliquent ces prix historiques. Depuis quelques années, une économie globale en croissance et des ententes de libre-échange ont fait croître la demande du homard à l’international, particulièrement en Chine et en Europe.

De plus, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain baisse de façon continue depuis 2012, ce qui favorise l’exportation. Le huard a encore plongé au cours des deux derniers mois, passant de près de 0,77 $US à moins de 0,73 $US.

Aussi, les eaux de la côte du nord du Nouveau-Brunswick sont particulièrement froides en ce début mai. Le homard se déplace moins sur les fonds marins, ce qui limite les captures.

Tout cela créer un déséquilibre entre l’offre et la demande sur les marchés. Sur les quais, il y a une compétition féroce entre les acheteurs des usines de transformation et les marchands qui recherche du homard vivant.

«Ce sera bientôt la fête des Mères, donc il y a une petite chicane entre l’industrie de transformation et l’industrie du homard vivant. Il n’y a tout simplement pas assez de ressource pour approvisionner tout le monde. C’est souvent comme ça avant la fête des Mères, mais c’est pire cette année», affirme Normand LeBlanc, propriétaire de l’usine de transformation de Cap-Lumière Captain Dan’s.

«Je ne peux pas parler pour les autres, mais il y a beaucoup de personnes dans la transformation et même dans l’industrie du homard vivant qui sont inquiètes.»

Des intervenants ont expliqué à l’Acadie Nouvelle que certains acheteurs tentent d’appâter des pêcheurs déjà associés à d’autres acheteurs, ce qui déclenche des guerres d’enchères.

Selon M. Breau, le prix parfait sur les quais serait de 6$ la livre. Il estime qu’un tel prix serait satisfaisant pour les pêcheurs, les marchands et les consommateurs,

«C’est ça (6$ la livre) que ça devait être au début de la saison. Mais il y a des chicanes sur la côte, parce que les gens veulent du homard et ils essaient de voler des pêcheurs des autres acheteurs.»

La pêche au homard a été lancée le 1er mai dans la zone 23, qui s’étend de Dalhousie à Pointe-Sapin. Elle dure 60 jours, se terminant vers la fin juin. n

Le réchauffement climatique favorise les pêcheurs… et la hausse des prix

Le réchauffement climatique pousse l’aire de répartition du homard vers le Nord. Si le phénomène stimule l’économie des communautés côtières du Nouveau-Brunswick, il est catastrophique pour celle du sud de la Nouvelle-Angleterre.

L’Atlantic States Marine Fisheries Commission, organisme qui gère la pêche dans le nord-est des États-Unis, a adopté une série de règlements mardi visant à ralentir le déclin des stocks de homard dans les eaux côtières du sud du Massachusetts, du Rhode Island et de Connecticut.

Les mesures comprennent des changements au niveau de la taille minimale de la carapace, une limite du nombre de casiers permis et des fermetures saisonnières de certaines zones de pêche.

Dans le Rhode Island, les débarquements de homard ont plongé de plus de 2400 tonnes à 1000 tonnes, de 1995 à 2015, selon des données du National Oceanic and Atmospheric Association (NOAA).

Le déclin est encore plus prononcé au Connecticut, où les débarquements sont passés de plus de 1100 tonnes à moins de 100 tonnes, en 20 ans.

La décision d’adopter de nouvelles règles est la «reconnaissance que les changements climatiques et les températures d’eau à la hausse jouent un rôle de plus en plus important dans les stocks du homard, particulièrement dans le sud de la Nouvelle-Angleterre», a affirmé à l’Associated Press Tina Berger, porte-parole de la commission.

Martin Mallet, directeur général de l’organisme de recherche et développement Homarus, affirme que l’industrie du homard observe un déplacement de l’aire de distribution de vers le nord.

Le déclin à Rhode Island et Connecticut coïncide avec une explosion des débarquements au Maine. Ils sont passés d’un peu plus de 16 000 tonnes à près de 60 000 tonnes, de 1995 à 2015.

L’abondance sur les côtes acadiennes

Les débarquements sur les côtes du Nouveau-Brunswick sont passés de 8000 tonnes, au début des années 1990, à 20 200 tonnes, en 2014.

«Pour nous, c’est positif. Ça fait en sorte qu’on a plus de homard, alors qu’il y a moins de homard chez nos compétiteurs, aux États-Unis.»

«Quand je dis moins, il faut tout de même faire attention. Au Maine, ils ont une augmentation de la productivité dans les 10 dernières années. Sauf qu’il pourrait potentiellement avoir un déclin dans les prochaines années. On continue de surveiller la situation», assure M. Mallet.

L’automne dernier, un scientifique du ministère des Pêches et des Océans (MPO) avait affirmé à l’Acadie Nouvelle que la densité du crustacé avait augmenté de 2500% en 15 ans dans certains secteurs. En 2000, ils avaient trouvé 5 homards par 100 mètres carrés lors d’un échantillonnage dans le Nord-Est. Quinze ans plus tard, il y en avait 125 par 100 mètres carrés.

«C’est toute une augmentation exponentielle, surtout durant les six dernières années», avait mentionné Michel Comeau, chef de la section du homard du MPO.

En plus du réchauffement des eaux, les pêcheurs du Nouveau-Brunswick ont pris plusieurs mesures au cours des dernières années afin de faire croître la ressource. Cela comprend notamment l’ensemencement de homards, l’installation de récifs artificiels et l’augmentation de la taille minimale de la carapace. – JMD