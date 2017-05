Le printemps pluvieux nuit aux agriculteurs du N.-B.

Les précipitations parfois abondantes reçues au cours des dernières semaines donnent du fil à retordre aux agriculteurs du Nouveau-Brunswick.

Des relevés météorologiques provenant d’Environnement Canada font état, au cours des 25 derniers jours, de précipitations qui ont été de 25% à 150% supérieures aux normales saisonnières.

Loin de vouloir presser le bouton de panique, plusieurs d’entre eux estiment que le mauvais temps apporte toutefois son lot de désagréments.

«Difficile de parler de pertes, mais le début de la saison est certainement en retard de deux semaines. Nos oignons qui sont en serres aimeraient avoir un peu plus de place et se retrouver sur la terre», illustre Rébeka Frazer-Chiasson, de la Ferme Terre Partagée.

«Je ne veux pas trop me plaindre publiquement, surtout lorsque je me compare aux producteurs de l’Ontario et du Québec dont les champs sont inondées et même complètement sous l’eau», relativise la productrice agricole de Rogersville.

Elle explique que l’humidité, encore bien présente dans le sol, rend difficile le déploiement de la machinerie agricole dans les champs, ce qui complique grandement les choses.

«Certaines variétés comme les tomates, les poivrons, les aubergines et les laitues ne seront plantées qu’à la fin du mois de mai ou au début de juin, ça nous donne encore pas mal de temps et une chance d’éviter les retards», se console Rébeka Frazer Chiasson.

À défaut de pouvoir contrôler les conditions météorologiques, la secrétaire de l’Union nationale des fermiers au Nouveau-Brunswick estime qu’il y a moyen, en agriculture, de s’affairer à bien gérer les risques.

Pas de panique

«Côté températures, on peut noter que nous sommes pas mal dans les normales de saison et même un peu en avance dans certains endroits. Le problème actuel pour les agriculteurs c’est l’humidité au sol et la pluie», fait remarquer pour sa part Claude Côté, météorologue à Environnement Canada.

À quelques jours seulement d’investir plus sérieusement leurs terres, les producteurs de pommes de terre de la province ne semblent pas s’inquiéter outre mesure des caprices printaniers de Dame nature.

«Il n’y a pas de panique pour le moment, il reste encore quelques semaines afin que la météo puisse se redresser», explique Matt Hemphill, le directeur général de l’organisme Pommes de terre NB.

«Si la situation actuelle perdure jusqu’au 9 juin, là il y aura lieu de paniquer. Pour l’instant nous avons amplement de temps, tout ce qu’il faut ce sont des températures un peu plus chaudes», ajoute-t-il.

Selon Matt Hemphill, les importantes précipitations ne devraient pas causer de préjudices aux producteurs de pommes de terre qui sont majoritairement situés au nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Qui plus est, les conditions météorologiques de la dernière saison hivernale auront été sans doute favorables aux producteurs de la province, précise le directeur général de Pommes de terre NB.

Les producteurs agricoles du Nouveau-Brunswick semblent pour l’instant se tirer plutôt bien d’affaire en comparaison avec certains fermiers du Québec qui traversent des moments difficiles.

Parfois aux prises avec des terres agricoles, des serres et des étables inondés ou avec des fosses à lisier à un niveau critique, plusieurs producteurs québécois ont également de la difficulté à utiliser leur machinerie agricole et à épandre le lisier ainsi que le fumier dans les champs en raison du printemps froid et pluvieux, rapporte le magazine spécialisé La Terre de chez-nous.

Philippe Gervais vient s’ajouter à l’équipe de la Ferme Terre Partagée. – Gracieuseté

Une relève paysanne pointe à l’horizon

Selon les associations agricoles et plusieurs producteurs néo-brunswickois, le manque de relève et l’absence de programme de formation dans le domaine de l’agriculture posent de sérieux problèmes à une époque où l’âge moyen des paysans frôle les 60 ans.

Afin de soutenir la relève agricole dans la province du Nouveau-Brunswick, la Ferme Terre Partagée de Rogersville a accueilli son premier artisan de la relève dans le cadre de son projet d’incubation paysanne.

Philippe Gervais, vient tout juste de s’installer sur les terres de la ferme, aux côtés de 199 poules pondeuses qui seront élevées sur pâturage.

Fils de parents qui évoluent dans le milieu du droit et de l’assurance, rien ne laissait pourtant présager que l’ancien étudiant en criminologie se retrouverait un jour responsable à développer la production d’œufs certifiés biologiques.

«Je me suis dit qu’il fallait regarder la façon de recréer des communautés fortes et de bien s’alimenter. L’agriculture à petite échelle représente pour moi une solution à plusieurs problèmes», explique le jeune homme de 26 ans.

«C’est clair que je suis vraiment à ma place ici», ajoute celui qui a déjà travaillé sur diverses fermes biologiques au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique et en Amérique Centrale.

Originaire de Grand-Sault, Philippe Gervais développera de plus la mise en bouteille de Kombucha, une boisson fermentée d’origine chinoise à base de thé et de divers produits locaux du N.-B. qui sera offerte en plusieurs saveurs.

«Le projet d’incubation paysanne est notre façon d’accélérer la révolution agroécologique au Nouveau-Brunswick», affirme pour sa part Rébeka Frazer-Chiasson, de la Ferme Terre Partagée.