Fin des collectes de sang au Restigouche: «La décision ne sera pas renversée»

Le sort des cliniques de collectes de sang de Campbellton et de Dalhousie semble bel et bien scellé.

De passage à Ottawa en début de semaine, le ministre libéral Donald Arseneault en a profité pour rencontrer le PDG de la Société canadienne du sang, Graham Sher. Cet entretien se voulait un ultime effort visant à convaincre l’organisation de reconsidérer l’abandon de ses deux sites de collectes de sang au Restigouche.

«Mais il (Sher) a été très clair, la décision ne sera pas renversée», s’est désolé le ministre, ajoutant que son interlocuteur a été on ne peut plus clair sur les raisons.

«Le Restigouche est trop loin (de Saint-Jean) et ça coûte tout simplement trop cher à faire fonctionner. Voilà l’essentiel de son argumentation», confirme-t-il, non sans une certaine amertume.

«C’est très décevant d’entendre ce genre de commentaires, surtout d’une organisation qui est partenaire du gouvernement. Aujourd’hui, c’est Campbellton et Dalhousie. Mais quelle sera la prochaine communauté trop éloignée et trop peu rentable à leurs yeux? Qu’on ait aussi peu de considération pour les gens du nord de la province me sidère, surtout que les chiffres ne sont pas là pour justifier cette décision», souligne-t-il.

Il fait notamment référence aux données des collectes de l’an dernier. On y apprend que sur les 23 cliniques, Campbellton et Dalhousie se retrouvent respectivement au 15e et 16e rang en terme d’unités de sang récoltées.

«C’est donc dire que sept communautés ont récolté encore moins de sang qu’ici. Et si on combine les deux cliniques, on se retrouve au 5e rang. Ce n’est pas si mal il me semble, il y a pire que nous ailleurs en province», démontre le ministre.

Mais ces chiffres n’ont toutefois pas fait sourciller le PDG de la Société canadienne du sang qui a décidé de maintenir le cap. Chose certaine, le ministre Arseneault ne cache pas être peu impressionné par le manque de vision de la Société canadienne du sang dans ce dossier.

«On n’a jamais cherché de solutions alternatives ou voulu entrevoir autre chose que la fermeture. On n’a pas voulu envisager la combinaison des deux cliniques ni venir moins souvent durant l’année. On préfère simplement jeter la serviette. Tout ce dont on a tenu compte, c’est la distance et le signe de piastre. C’est extrêmement décevant de la part d’un organisme comme la Société canadienne du sang», s’insurge M. Arseneault.

Selon le ministre, les donneurs de sang et les bénévoles qui ont œuvré pendant des années dans ces cliniques ont de quoi se sentir trahi aujourd’hui par la Société canadienne du sang.

«De telles décisions minent la confiance du public envers cette institution pourtant importante. En enlevant complètement le Restigouche de l’équation, ce sera difficile de convaincre les gens de la région d’appuyer moralement la Société canadienne du sang à l’avenir, surtout quand on sait ce qui motive leurs actions», dit-il.

Annoncés en mars dernier, la fermeture des cliniques de collecte de sang de Dalhousie et de Campbellton auront lieu cette année. En fait, les deux dernières collectes de sang sont prévues la semaine prochaine, le 16 à Campbellton et le 17 à Dalhousie.

Le ministre Arseneault l’avoue, le dossier de la fermeture des deux collectes de sang du Restigouche n’est pas d’une très grande ampleur.

«L’immigration, l’économie, l’éducation… Je travaille sur des dossiers aux implications beaucoup plus grandes et qui requièrent beaucoup d’attention. Toutefois, il y a de ces petits dossiers qui vous tiennent à cœur et celui-là en était un. C’est une autre chose que l’on vient gruger à nos régions rurales et ça, ça m’irrite énormément», conclut-il.