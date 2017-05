Arbre de l’espoir: trois Acadiens traverseront le Canada à vélo

Père Doris Laplante, Mariette Demers et Paul Demers traverseront le Canada à vélo. - Gracieuseté

Trois cyclistes du Nouveau-Brunswick se lancent tout un défi: parcourir le Canada à vélo, de Vancouver à Moncton, afin d’appuyer la campagne de l’Arbre de l’espoir.

Le départ est prévu le 11 juin, à Vancouver. D’ici là, les trois cyclistes, Paul Demers, Mariette Demers et Père Doris Laplante se concentrent sur l’entraînement et la préparation.

«Nous espérons accomplir ce voyage en 70 ou 75 jours, explique Paul Demers. Nous avons identifié une soixantaine d’étapes tout au long du parcours. Nous savons que ce ne sera pas toujours facile, mais nous sommes très excités à l’idée de vivre notre passion du vélo tout en appuyant une excellente cause, celle de l’Arbre de l’espoir.»

Père Doris Laplante, le curé de la paroisse Saint-François de Sales, dans la région de Rogersville, est ravi de pouvoir vivre cette expérience aux côtés de ses deux amis.

«Nous nous apprêtons à nous lancer dans toute une aventure et j’entrevois ce défi avec beaucoup d’enthousiasme», explique-t-il.

Alors que les sessions d’entraînement se poursuivent, Mariette Demers avoue qu’elle compte les jours avant le grand départ.

«C’est un rêve que je caresse depuis longtemps. Je suis très reconnaissante d’être en santé et de pouvoir relever ce défi aux côtés de Paul et Doris. Pendant plus de deux mois, nous allons découvrir le Canada.»

La campagne de l’Arbre de l’espoir est une collecte de fonds annuelle qui contribue au développement du Centre d’oncologie Dr‑Léon‑Richard, à l’amélioration du mieux-être des patients qui séjournent à l’Auberge Mgr-Henri-Cormier et aux efforts de recherche de l’Institut atlantique de recherche sur le cancer (IARC).

Depuis ses débuts en 1989, la campagne de l’Arbre de l’espoir a recueilli près de 24 millions $. Les fonds amassés sont réinvestis au Nouveau-Brunswick pour les patients atteints de cancer.