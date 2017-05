Les étudiants qui travaillent verront leur contribution plafonnée

Le gouvernement provincial mettra en place une nouvelle mesure qui devrait alléger les finances de plusieurs étudiants de la province.

Le premier ministre, Brian Gallant, a annoncé jeudi au collège communautaire de Campbellton qu’il apportera des changements à son volet du Programme canadien de prêt aux étudiants.

Actuellement, les étudiants qui travaillent pendant leurs études voient leurs gains salariaux être inclus dans le calcul de leurs prêts étudiants à raison de 80%, ce qui a pour effet de réduire le montant desdits prêts. Le gouvernement provincial vient toutefois de limiter cette contribution au calcul à un montant maximal de 1500$ à 3000$ (selon le revenu et la taille de leur famille), une aide financière estimée à 3,4 millions $ par Fredericton.

«C’est un stress financier de moins sur les épaules des étudiants qui travaillent pendant leurs études, c’est certain», estime le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Donald Arseneault.

Les changements entreront en vigueur à compter du 1er août, donc avant la rentrée universitaire et collégiale. La mesure va plus loin encore pour les étudiants des Premières nations et ceux ayant un handicap alors qu’ils ne seront assujettis à aucune contribution de ce type dans leur calcul de prêts.

Cette mesure se veut une copie de celle annoncée par le gouvernement fédéral en décembre.

«C’était une politique qui, à nos yeux, faisait du bon sens, alors on a décidé d’emboîter le pas», indique le ministre Arseneault.

Combien d’étudiants bénéficieront de cette mesure au juste?

«C’est difficile à estimer. Cela dit, on sait que plus de 14 000 étudiants appliquent chaque année pour des prêts. Et de ce nombre, la majorité occupe un emploi durant l’été et même durant ses études. On s’attend donc à ce que plusieurs en profitent», ajoute le ministre.

Pour le premier ministre Gallant, cette initiative d’allégement – ajoutée à celles déjà mises en place par son gouvernement – aidera les jeunes à bien encadrer leur plan de carrière.

«On espère que ça va changer les comportements, que ceux qui croyaient les études collégiales ou universitaires inaccessibles verront désormais les choses différemment», dit-il, espérant voir les inscriptions augmenter.

Dans le milieu scolaire, la mesure semble bien accueillie. C’est notamment le cas à l’Alliance étudiante du Nouveau-Brunswick.

«C’est une bonne nouvelle pour de nombreux étudiants qui se retrouveront ainsi avec un peu plus d’argent dans leur poche», explique son directeur, Robert Burroughs, précisant toutefois que son organisation surveillera de près les impacts réels de cette mesure, particulièrement auprès des étudiants plus vulnérables.

L’hiomme souligne qu’il y a cependant encore du chemin à faire en matière d’aide aux étudiants.

«C’est bien connu que les étudiants du Nouveau-Brunswick sont très endettés à la suite de leurs études postsecondaires. Cette mesure est un pas dans la bonne direction. On souhaite que ce soit un début et non une finalité», indique-t-il.