Le Festival acadien de Caraquet fait peau neuve

Une nouvelle directrice, une nouvelle image de marque et une nouvelle attitude! Le Festival acadien de Caraquet, qui se tiendra du 3 au 15 août, fait peau neuve pour attirer les jeunes tout gardant l’événement ancré dans la tradition. La programmation du 55e festival a été dévoilée jeudi soir.

Lorsque Isabelle Thériault a été nommée à la barre du Festival acadien de Caraquet, elle s’est donnée pour mission de lui donner un nouveau souffle. Il y a quelques semaines, le nouveau logo du festival a été dévoilé. La réception initiale du public a été mixte, mais la directrice est fort heureuse du résultat.

«Oui, on s’est donné une nouvelle marque distinctive. On veut revitaliser le festival et le rajeunir. C’est important que les jeunes y participent. C’est eux qui seront au festival demain et dans les années à venir. En même temps, il y a quelque chose de super important dans la tradition. On veut renforcer la tradition, mais continuer de revitaliser le festival et attirer les jeunes», explique Mme Thériault.

La programmation du 55e Festival acadien de Caraquet, dévoilée jeudi soir, comprend plusieurs événements qui reflètent cette nouvelle réalité. Plusieurs changements ont été apportés à des événements connus, dont la traditionnelle bénédiction des bateaux.

Cette année, la cérémonie aura lieu le 6 août en matinée. Contrairement aux années précédentes, le tintamarre des bateaux n’aura pas lieu en même temps, mais en soirée.

«Je pense qu’il y a 30 ans, c’était différent. L’atmosphère était probablement différente sur le quai, mais au cours des dernières années, les gens font vraiment la fête sur les bateaux. C’était difficile pour le curé de faire la bénédiction. Honnêtement, c’était un peu le chaos. Donc, nous voulions garder la tradition de la bénédiction, mais l’adapter pour 2017.»

Après la bénédiction, le pianiste acadien Carl Philippe Gionet et Samian, un rappeur québécois d’origine algonquine, présenteront un concert classique.

Le 13 août à 21h, les amateurs de la tradition sont également conviés à une soirée de danse câllée avec Jean-François Berthiaume et les musiciens Lisa Ornstein, Rachel Aucoin, Robin LeBlanc, Louise Vautour, Nicolas Basque et autres.

Bien entendu, d’autres spectacles et activités sont prévus. La liste d’invités du festival comprend Annie Blanchard, Dave Puhacz, Dominique Dupuis, Menoncle Jason, Les Hay Babies, Raphaël Butler, Ode à l’Acadie, Paul Daraîche, Sintax Error, Les Gars du Nord, Rhéal LeBlanc, Suroît, Transakadi, Les Respectables et Yann Perreau pour en nommer quelques-uns.

La course de tacots est également de retour. Elle a lieu le 7 août à 15h sur la rue du Portage à Caraquet.

Par ailleurs, la course de 10 km Caraquet aura lieu le 12 août, à compter de 9h.

Grand spectacle pour le 15 août

Pour marquer le 150e de la Confédération du Canada, un spectacle du 15 août comprenant des artistes acadiens et des artistes de la francophonie canadienne sera diffusé à l’échelle du pays à Radio-Canada. L’événement se tiendra sur la Scène Canada 150, qui sera aménagée dans la Place du Festival, de 21h à 23h (voir encadré).

«Il y aura des gens d’un peu partout, mais ils recevront une dose intense d’Acadie», promet Isabelle Thériault.

La liste d’artistes acadiens comprend Arthur Comeau, George Belliveau, Izabelle, Vishtèn, Tutta Musica et Jean-François Breau (avec Marie-Ève Janvier). Bruno Pelletier (Québec), Mehdi Cayenne (Ontario), Shauit (Québec), Willows (Manitoba) et David Myles, un artiste anglophone du sud du Nouveau-Brunswick, représenteront le reste du Canada.

Place du Festival

Une autre nouveauté fait son apparition cette année. Pour la première fois, une «Place du Festival» sera aménagée au centre-ville de Caraquet. L’endroit, situé entre le Centre culturel, le Vieux couvent, l’église et l’Hôtel de Ville, sera ouvert du 12 au 15 août. Une section de la rue Principale sera fermée du 11 au 15 août, mais des détours ont été prévus pour ne pas trop nuire à la circulation routière.

En plus d’un grand chapiteau installé devant l’édifice municipal et la Scène Canada 150, qui sera installée sur la rue Principale, les visiteurs peuvent s’attendre à de l’animation, de la musique, du cinéma, des jeux gonflables, de la nourriture, des artisans et d’autres activités familiales.

L’un des attraits principaux sera le méga matelas de cascadeur pour y faire des sauts en chute libre (35 pieds).

«C’était un de mes objectifs quand je suis entrée en poste», dit Isabelle Thériault.

La programmation complète est disponible sur Internet www.festivalacadien.ca.